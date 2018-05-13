HABER

Ünlü şarkıcı Inna sahneden düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 13:54 | Son Güncelleme

ÜNLÜ şarkıcı Inna, İstanbul'da verdiği konser sırasında sahneden düştü.

Ünlü şarkıcı Inna sahneden düştü

İstanbul,(DHA)
ÜNLÜ şarkıcı Inna, İstanbul'da verdiği konser sırasında sahneden düştü. O anlar konsere gelenler tarafından görüntülendi.
Dün akşam Maslak'ta sahne alan Inna, dans ettiği sırada sahneden düştü. Dansçılar hemen yardıma koşarak Inna'yı yerden kaldırdı. Bir süre sonra kendine gelen Inna, "ben iyiyim" deyince hayranları da "Inna" sloganlarıyla karşılık verdi. O anlar konsere gelenler tarafından görüntülendi.

fotoğraflı

Ünlü şarkıcı Inna sahneden düştüÜnlü şarkıcı Inna sahneden düştü

CNN Türk'te Duygu Demirdağ depremi!CNN Türk'te Duygu Demirdağ depremi!
Muharrem İnce: O 'çöp yığını' desin, ben 'kuantum' diyeceğimMuharrem İnce: O 'çöp yığını' desin, ben 'kuantum' diyeceğim
Meteoroloji'den Ankara uyarısı! Meteoroloji'den Ankara uyarısı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Genel af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Genel af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

24 haziran seçimleri için TRT hangi siyasi partiye ne kadar süre ayırdı?

24 haziran seçimleri için TRT hangi siyasi partiye ne kadar süre ayırdı?

Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...

Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...

Serhat Akın'dan Hadise açıklaması!

Serhat Akın'dan Hadise açıklaması!

Yemekteyiz'de sunucu Onur Büyüktopçu, yarışmacıyı kovdu

Yemekteyiz'de sunucu Onur Büyüktopçu, yarışmacıyı kovdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Anneler Günü mesajları ve sözleri ile tüm güzellikler annelerimiz için!

Anneler Günü mesajları ve sözleri ile tüm güzellikler annelerimiz için!

Adil Öksüz'ü ağlatan flash belleğin şifresi çözülüyor

Adil Öksüz'ü ağlatan flash belleğin şifresi çözülüyor

Türkiye'nin takip ettiği davada şok detay! Erdoğan'ın 4 telefonu da dinlendi

Türkiye'nin takip ettiği davada şok detay! Erdoğan'ın 4 telefonu da dinlendi

2018 Anneler günü kutlu olsun! Orijinal ve güzel Anneler günü mesajları ve dahası!

2018 Anneler günü kutlu olsun! Orijinal ve güzel Anneler günü mesajları ve dahası!

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Alaattin Çakıcı'dan Devlet Bahçeli'ye 'af' teşekkürü

Alaattin Çakıcı'dan Devlet Bahçeli'ye 'af' teşekkürü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.