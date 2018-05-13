Ünlü şarkıcı Inna sahneden düştü

İstanbul,(DHA)

ÜNLÜ şarkıcı Inna, İstanbul'da verdiği konser sırasında sahneden düştü. O anlar konsere gelenler tarafından görüntülendi.

Dün akşam Maslak'ta sahne alan Inna, dans ettiği sırada sahneden düştü. Dansçılar hemen yardıma koşarak Inna'yı yerden kaldırdı. Bir süre sonra kendine gelen Inna, "ben iyiyim" deyince hayranları da "Inna" sloganlarıyla karşılık verdi. O anlar konsere gelenler tarafından görüntülendi.

