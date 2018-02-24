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Ünlü şarkıcıyı eşi silahla darp etti! Kızı çığlık çığlığa yardım istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2018 08:06 | Son Güncelleme

'Pi' lakabıyla tanınan rap şarkıcısı Pınar Demirkol, tartıştığı eşi tarafından kurusıkı silahla yaralandı. Şarkıcı, eşinden şikâyetçi olmasa da savcılık Caner Ş. hakkında dava açtı.

Olay, 17 Ağustos günü yaşandı. "Pi" lakabıyla tanınan rap şarkıcısı Pınar Demirkol, eşi ve 7 yaşındaki kızıyla İstanbul Beyoğlu'nda ikamet ediyordu. Olay günü, Demirkol eşi Caner Ş. ile bir konu nedeniyle tartışmaya başladı. Genç kadın, panik atak hastalığı nedeniyle bahçeye çıkarak nefes almak istedi. Bu duruma daha çok öfkelenen Caner Ş., eşine ve kızına bağırıp, darp etmeye başladı. 7 yaşındaki kızı, babası Caner Ş.'nin elindeki tabancayı görünce korkudan şoka girdi ve çığlık atarak bağırmaya başladı.

KIZI 'BABAMDA SİLAH VAR BİRİLERİNİ VURACAK' DİYE YARDIM İSTEDİ

Sabah'ta yer alan habere göre, çığlıklar üzerine üst kat komşuları olan Can E. ve Melisa A. çifti, ikilinin arasındaki kavgaya müdahil olmak istedi. Fakat Caner ve Can arasında da bir kavga başladı. Birbirlerini darp eden Can ve Caner'in kavgası sonrası dışarı çıkan küçük kız, çevreden geçen insanlara "Babamda silah var. Birilerini vuracak" diyerek yardım istedi.

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"EŞİM DÖVMEDİ, DÜŞTÜM"

Çevredeki vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine polis ekipleri geldi. İfadelerine başvurulan Caner Ş., yaşanan kavgayı kabul ederek, "Eşim silahı salladığım sırada yaralanmıştır. Kasten böyle bir şey yapmadım" diyerek kendisini savundu. Pınar Demirkol ise eşinden şikâyetçi olmadı. Genç şarkıcı ifadesinde, "Üst komşuların dahil olması nedeniyle kavga büyüdü. Kendim düşüp yaralandım" dedi.

KOMŞUYLA DAVALIK OLDU

Pınar Demirkol'un mağdur olduğu iddianame eşi Caner Ş. ve komşusu Can E. müşteki-şüpheli olarak yer aldı. Caner Ş.'nin eşi Pınar Demirkol'u silahla yaralayıp hakaret ve ölümle tehdit ettiği öne sürüldü. Caner Ş. ile Can E. birbirlerinden şikâyetçi oldu.

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Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet pınar demirkol beyoğlu

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Kadinlar guvenilmez erkekler piskopat dunyada insan kalmamis arkadas
Sende içindesin
seni veya çocuğunu öldürünceye kadar devam eder bu şiddet. düştüm diyerek hallolmaz daha kötü olur.!
çok ünlüymüş gerçekten
komşu sağ duyulu davranıp olaya müdahale etmek istemiş ünlü yazılan ama ünsüz olan kadın sonra düştüm demiş iyi komşunun vurduğun un söylememiş genel olarak bu haberlerde herkes izledi derler karıştırsin böyle kadın çıkar nankör basın belaya girer karismazsin seyirci gibi izlediler derler canınız cehenneme....
küçücük çocuğa yaşattıklarına bak adamın. ve bir anne olarak şikayetçi bile olmamış..!!!!
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