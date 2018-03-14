Ünlü spikerlerden taksici-uber kavgasına yorum

Bakınız ne diyor İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı: “Avrupa’daki taksiciler gibi sağı solu yakıp yıkarak eylem yapmak istemiyoruz. Eğer Meclis Uber konusunda bir şey yapmazsa sabrımız taşar. Taksici esnafı ekmeği için her şeyi yapar.”Bakar mısınız şu dile, yaklaşıma, üsluba, zihniyete? Devlet, istediklerini yapmazsa... Yakıp yıkacaklarmış. Ekmekleri için her şeyi yaparlarmış. Taksici esnafını bu zihniyet temsil ediyorsa...

"Bu taksiciler odası başkanı bir zihniyeti temsil ediyor. Bu zihniyet hem devleti hem Meclis'i hem de medyayı tehdit ediyor. Bu zihniyetin yapacağı taksicilik hizmetinden ne çıkar Allah aşkına? Bu zihniyetin yapacağı taksicilik zihniyeti tabii ki Uber gibi yapılanmaların doğmasına, büyümesine, daha da fazla ilgi görmesine neden olur. Bu zihniyeti bu kafayı değiştirmeleri lazım. Buradan taksicilerimize bir çağrıda bulunmak istiyorum. Eğer Uber ve benzeri taşıyıcıların piyasaya girmesini istemiyorsanız, bu zihniyeti terk etmeniz gerekiyor. Araçlarınızı en az onların araçları kadar temiz tutmanız gerekiyor. Müşterilerinizi dikkate almanız, şikayetleri en aza indirmeniz, mesafe beğenmezlikten vazgeçmeniz gerekiyor. O zaman Uber falan ortada kalmaz. Herkes sizi tercih eder" dedi.

Vatandaşın önemli bölümü tabii ki Uber’i tercih eder.

Çünkü bu zihniyet...

Levyeyi kapıp fırlama zihniyetidir.

Mesafe beğenmeme zihniyetidir.

Hizmette kaliteye yönelmeme zihniyetidir.

Müşteriye kabalık yapma zihniyetidir.

FATİH PORTAKAL DA İSYAN ETTİ

Fatih Portakal, "İnsan öfkelendiği zaman haklıyken (-ki öyle olup olmadığına adalet karar verecek) haksız duruma düşebilir. Oda yetkilisi nasıl tehditte bulunuyor. Nasıl net cümle kuruyor, kendini adaletin de üstünde görerek. "Uber çalışmayacak" gibi bir cümle kuruyor. İnsanın sinirlerine hakim olması gerekir, öfkesini dizginlemesi gerekir. Haklı iken haksız duruma düşebiliyorsunuz. Beyefendiye hatırlatmak gerekiyor. Burası bir hukuk devleti. Onun dışında hareket edilmemesi gerekir. Bireysel şiddete başvurulmaması gerekir." dedi

**DÖVEREK HAK ARANMAZ'

Nazlı Çelik, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı'nın son açıklaması için "Bu olmaz Sayın Başkan, böyle bir açıklama yapılamaz. Taksici esnafı, taksi şoförleri haklı olsanız bile, haklısınız ya da değilsiniz demiyorum, haklı olsanız bile araçları tahrip ederek, şoförleri döverek hatta silahla saldırarak hak aranmaz. Bir kişi canından olur vebali de büyük olur. Kimse altından kalkamaz." yorumunu yaptı.