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Ünlü spikerlerden taksici-uber kavgasına yorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 10:09 | Son Güncelleme

Taksici-uber kavgasına bir yorum da onlardan geldi. Ahmet Hakan, Nazlı Çelik ve Fatih Portakal, "Adalet farklı karar verirse taksicinin sabrı taşar. Ne gerekiyorsa yaparız" diyen İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'ya yönelik tepkilerini canlı yayında dile getirdi.

İnternet üzerinden taksi hizmeti veren Uber'e açtıkları davanın ertelenmesinin ardından adliye önünde basın açıklaması yapan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Avrupa'daki taksiciler gibi sağı solu yakıp yıkmak istemiyoruz. Adalet farklı karar verirse taksicinin sabrı taşar. Ne gerekiyorsa yaparız" diyerek adeta tehdit etmişti.

Aksu'nun yaptığı açıklamaya dün akşam Ahmet Hakan, Nazlı Çelik ve Fatih Portakal'dan da tepki geldi.

'SARI TAKSİ NİYE İTİCİ BULUNUYOR?'

Ahmet Hakan, bugün Hürriyet'teki yazısında da şu ifadeleri kullandı:

Uber niye tercih ediliyor? Sarı taksi niye itici bulunuyor? Bunun cevabı, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı’nın yaptığı açıklamalarda gizli.

Bakınız ne diyor İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı: “Avrupa’daki taksiciler gibi sağı solu yakıp yıkarak eylem yapmak istemiyoruz. Eğer Meclis Uber konusunda bir şey yapmazsa sabrımız taşar. Taksici esnafı ekmeği için her şeyi yapar.”Bakar mısınız şu dile, yaklaşıma, üsluba, zihniyete? Devlet, istediklerini yapmazsa... Yakıp yıkacaklarmış. Ekmekleri için her şeyi yaparlarmış. Taksici esnafını bu zihniyet temsil ediyorsa...

"Bu taksiciler odası başkanı bir zihniyeti temsil ediyor. Bu zihniyet hem devleti hem Meclis'i hem de medyayı tehdit ediyor. Bu zihniyetin yapacağı taksicilik hizmetinden ne çıkar Allah aşkına? Bu zihniyetin yapacağı taksicilik zihniyeti tabii ki Uber gibi yapılanmaların doğmasına, büyümesine, daha da fazla ilgi görmesine neden olur. Bu zihniyeti bu kafayı değiştirmeleri lazım. Buradan taksicilerimize bir çağrıda bulunmak istiyorum. Eğer Uber ve benzeri taşıyıcıların piyasaya girmesini istemiyorsanız, bu zihniyeti terk etmeniz gerekiyor. Araçlarınızı en az onların araçları kadar temiz tutmanız gerekiyor. Müşterilerinizi dikkate almanız, şikayetleri en aza indirmeniz, mesafe beğenmezlikten vazgeçmeniz gerekiyor. O zaman Uber falan ortada kalmaz. Herkes sizi tercih eder" dedi.

Vatandaşın önemli bölümü tabii ki Uber’i tercih eder.

Çünkü bu zihniyet...

  • Levyeyi kapıp fırlama zihniyetidir.

  • Mesafe beğenmeme zihniyetidir.

  • Hizmette kaliteye yönelmeme zihniyetidir.

  • Müşteriye kabalık yapma zihniyetidir.

FATİH PORTAKAL DA İSYAN ETTİ

Fatih Portakal, "İnsan öfkelendiği zaman haklıyken (-ki öyle olup olmadığına adalet karar verecek) haksız duruma düşebilir. Oda yetkilisi nasıl tehditte bulunuyor. Nasıl net cümle kuruyor, kendini adaletin de üstünde görerek. "Uber çalışmayacak" gibi bir cümle kuruyor. İnsanın sinirlerine hakim olması gerekir, öfkesini dizginlemesi gerekir. Haklı iken haksız duruma düşebiliyorsunuz. Beyefendiye hatırlatmak gerekiyor. Burası bir hukuk devleti. Onun dışında hareket edilmemesi gerekir. Bireysel şiddete başvurulmaması gerekir." dedi

**DÖVEREK HAK ARANMAZ'

Nazlı Çelik, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı'nın son açıklaması için "Bu olmaz Sayın Başkan, böyle bir açıklama yapılamaz. Taksici esnafı, taksi şoförleri haklı olsanız bile, haklısınız ya da değilsiniz demiyorum, haklı olsanız bile araçları tahrip ederek, şoförleri döverek hatta silahla saldırarak hak aranmaz. Bir kişi canından olur vebali de büyük olur. Kimse altından kalkamaz." yorumunu yaptı.

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
İşini düzgün yap rekabete ayak uydur paranı kazan oturdupun yerde kirli taxi kaba saba taksiciyle olmaz bu işler.
taksıcıler bunu hak ediyorlar insanları boşa dolandırdıklarını unutmasınlar
bundan sonra binmem sarı taksiye
iş sadece takside kalsa keşke, minübüs şoförleri içinde bi düzenleme gerekli % 80’i piskopat ipsiz sapsız herifler
Daha emniyet kemeri bile takmıyorlar..
kimse unutmadı sarı taksilerin havaalanı patlamalarında vatandaşa en az 100 $ fiyat çektiği zamanı.
bu adam resmen tehdit ediyor.sen kimi tehdit ediyorsun oğlum.
Balık baştan kokar diye bir ata sözü vardı.
Dün haberturk te canlı yayında dernek ve oda başkanı ne olduklarını kimi temsil ettiklerini gösterdiler.
Adam acik acik tehdit etmis.
taksiciler ve minibüsçüler mutlaka bir alternatifleri olması lazım, hepsi olmuş kabadayı.
dün bu kro ile başka bir kro çıktı konuştu. tam taksici tipindeydiler. devlet vatandaş lehine karar vermeli. uber güzel bir hizmet hiç kullanmadım gerçi. fakat taksiyede ölüm kalım meselesi olmadıkça binmem zaten.
ilk önce insan olun ondan sonra her türlü uber daha iyi
maalesef taksici ve dolmuşçuların bir çoğu hepsi demiyorum problemli tipler kabadayı saygısız tavırlar üçkağıtçı zihniyetler var birçoğunda trafik kurallarına uymazlar ama onların yaptığı hataları başkası yaptığı zaman tepki gösterirler yolu bilmeyen denk geldiği zaman dolandırmaya çalışırlat vs. tabi bu işi çok düzgün yapanlarında günahını almayalım içlerinde azda olsa beyefendiler düzgün adam gibi adamlar var bu sözlerimi onlar üstlerine alınmasın umarım bu rekabet ile hizmet seviyesi artar çürük elmalar ayıklanır sektörden
milyon TL veriyorlar o taxi plakalarına..sarı taxi zararın kralını yaptı İstanbulda..kıvanç tatlitug bile taxi plakası aldı 5 6 tane..iyi oldu şahsen ben sevindim taxilerin zarar etmelerinden..%80 ı zaten taşeron şoför sahipleri milyoner..vallaha iyi oldu sevindim..über e binerim artık..haksız kazanç kapısı kapanmış oldu..bunun bide dolmuş minibüs hatları da var onuda komple belediye alsın derdim ama devlet bunu yapmaz..vallahi trafiği durduran şey bu toplu taşıma araçları..yolları ayrı olsa trafik sorunu kalmayacak..komple kaldırın tertemiz olsun
BETER OLUN İNŞALLAH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
vergi veriyorsa çıkarıp ortaya koysunlar ödedikleri yıllık vergi miktarlarını.. o zaman biz de diyelim ki: haa taksiciler şu kadar devlete vergi veriyormuş.. uberciler vermiyormuş.. taksiciler araçlarını kendilerini geliştirecek işlere verdikleri vergiler yüzünden yapamıyormuş..
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