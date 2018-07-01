Ünlü tarihçi Prof. Dr. Fuat Sezgin son yolculuğuna uğurlandı (2)

BAKAN KURTULMUŞ: "BÜYÜK BİR YILDIZDI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrılmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş basın mensuplarına açıklama yaptı. Kurtulmuş, "Bugün Türkiye'nin Cumhuriyet tarihi boyunca yetiştirmiş olduğu dünya çapındaki bir yıldızını kaybettik. Fuat Sezgin Hoca'yı 94 yaşında rahmeti rahmana uğurladık. Eşi bulunmaz, yeri doldurulamaz, büyük bir bilim insanıydı.1961'den bu yana çalışmalarını Frankfurt'taki üniversitede devam ettiriyordu. Özellikle İslam Bilim tarihi üzerine dünya çapında çalışmaları olan bir büyük yıldızdı" dedi. Prof. Sezgin'in sayısız bilim adamı yetiştirdiğini, 2008'den beri Cumhurbaşkanı'nın da kendisiyle yakın temas içinde bulunduğunu ifade eden Kurtulmuş, adına kütüphane oluşturduklarını ve İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi oluşturulduğunu anlattı. Prof. Sezgin'in 72 bin ciltlik büyük kütüphanesinin önemli bir kısmını Almanya'dan getirdiklerini de belirten Kurtulmuş, "Maalesef Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin gergin olduğu geçtiğimiz dönemde. Bunu da fırsat bilen bazı çevreler tarafından kitapların bir kısmına el konuldu. Şimdi hem vakıf üzerinden, hem Kültür Bakanlığı üzerinden gayretli bir şekilde hocanın bize vasiyeti olan son kitaplarının buraya getirilmesi çalışmalarını sürdüreceğiz" diye konuştu. Kalan kitapların da bu kütüphanede sergileneceğini ifade eden Kurtulmuş, Prof. Dr. Fuat Sezgin'in, defnedildiği alan için Bakanlar Kurulu kararı alındığını belirtti. Zezgin'in mezarı, daha sonra vatandaşlar tarafından ziyaret edildi.