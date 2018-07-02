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Ünlü tarihçi Prof. Dr. Fuat Sezgin son yolculuğuna uğurlandı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 10:10 | Son Güncelleme

94 yaşında hayatını kaybeden Prof.

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) 94 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Fuat Sezgin, Gülhane Parkı'nda yer alan İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi yanındaki alanda toprağa verildi.

Prof. Dr. Fuat Sezgin'in cenazesi, Fatih Camii'nde kılınan namazın ardından Gülhane Parkı'na getirildi. Defin törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Bilal Erdoğan da katıldı. Okunan duaların ardından Prof. Dr. Fuat Sezgin toprağa verildi.

CUMHURBAŞKANI KÜTÜPHANEYİ ZİYARET ETTİ

Defin işleminin tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler yine Gülhane Parkı içinde yer alan Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Dr. Ursula Sezgin Bilimler Tarihi Kütüphanesi'ne doğru yürüdü. Koruma polislerinin güvenlik önlemleri altında yaklaşık 100 metre yürüyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gören vatandaşlar "Reis buraya" diye bağırarak sevgi gösterisinde bulundu. Daha sonra kütüphaneye giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaklaşık 45 dakika kaldı. Prof. Sezgin'in eşi Ursula Sezgin'e taziyede bulunan Erdoğan'ın, Sezgin'in kitap koleksiyonu hakkında bilgi aldığı öğrenildi.

BAKAN KURTULMUŞ: "BÜYÜK BİR YILDIZDI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrılmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş basın mensuplarına açıklama yaptı. Kurtulmuş, "Bugün Türkiye'nin Cumhuriyet tarihi boyunca yetiştirmiş olduğu dünya çapındaki bir yıldızını kaybettik. Fuat Sezgin Hoca'yı 94 yaşında rahmeti rahmana uğurladık. Eşi bulunmaz, yeri doldurulamaz, büyük bir bilim insanıydı.1961'den bu yana çalışmalarını Frankfurt'taki üniversitede devam ettiriyordu. Özellikle İslam Bilim tarihi üzerine dünya çapında çalışmaları olan bir büyük yıldızdı" dedi. Prof. Sezgin'in sayısız bilim adamı yetiştirdiğini, 2008'den beri Cumhurbaşkanı'nın da kendisiyle yakın temas içinde bulunduğunu ifade eden Kurtulmuş, adına kütüphane oluşturduklarını ve İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi oluşturulduğunu anlattı. Prof. Sezgin'in 72 bin ciltlik büyük kütüphanesinin önemli bir kısmını Almanya'dan getirdiklerini de belirten Kurtulmuş, "Maalesef Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin gergin olduğu geçtiğimiz dönemde. Bunu da fırsat bilen bazı çevreler tarafından kitapların bir kısmına el konuldu. Şimdi hem vakıf üzerinden, hem Kültür Bakanlığı üzerinden gayretli bir şekilde hocanın bize vasiyeti olan son kitaplarının buraya getirilmesi çalışmalarını sürdüreceğiz" diye konuştu. Kalan kitapların da bu kütüphanede sergileneceğini ifade eden Kurtulmuş, Prof. Dr. Fuat Sezgin'in, defnedildiği alan için Bakanlar Kurulu kararı alındığını belirtti. Zezgin'in mezarı, daha sonra vatandaşlar tarafından ziyaret edildi.

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