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Ünlü Türk cerrah Dr. Mehmet Öz Göbeklitepe'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 14:19 | Son Güncelleme

UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'yi ziyaret eden Mehmet Öz, dikili taşlarda bulunan figürleri inceledi, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan'dan bilgi aldı - Dr. Mehmet Öz: - "Türkiye'de 10 bin yıl öncesine ait bir uygarlığın bulunması önemli. Bu uygarlık, sonrasında gelen uygarlıkları da etkiledi. Mısırlıları, İngiltere'deki Stonehenge'i etkiledi"

ABD'de yaşayan ünlü Türk cerrah Dr. Mehmet Öz, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'yi ziyaret etti.

Doç. Dr. Halit Yerebakan'ın girişimiyle Şanlıurfa'ya gelen Öz, kent merkezine 18 kilometre mesafedeki Örencik Mahallesi'nde bulunan Göbeklitepe'yi gezdi.

Tapınak alanına da inen Öz, dikili taşlarda bulunan figürleri inceledi ve ören yeri hakkında İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan'dan bilgi aldı.

Öz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllardır Göbeklitepe hakkında bilgiler okuduğunu, buranın muhteşem bir yer olduğunu söyledi.

Türkiye'de 10 bin yıl öncesine ait bir uygarlığın bulunmasının önem taşıdığını vurgulayan Öz, "Bu uygarlık sonrasında gelen uygarlıkları da etkiledi. Mısırlıları, İngiltere'deki Stonehenge'i etkiledi. Buradaki taş yapılar bizi de etkiledi. Tabii burası bende büyük bir merak uyandırdı. Mutlaka herkesin burayı gelip görmesi gerekiyor." dedi.

Eşi Lisa Öz'ün de katıldığı gezide Mehmet Öz, başına sardığı puşiyle dolaştı.

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