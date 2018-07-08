HABER

Ünlü Türk cerrah Dr. Mehmet Öz Suriye'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 22:15 | Son Güncelleme

Suriye'nin Azez bölgesini ziyaret eden Mehmet Öz bombalamalar sırasında yaralanan çocukla, kalbinde delik bulunan bir kız çocuğunu muayene etti - Mehmet Öz: - "Bu çocuklar belki ileride avukat, doktor olacak veya bizim istemediğimiz sonuçlara gelecek. O yüzden yardımcı olmamız şart"

GAZİANTEP/AZEZ (AA) - ABD'de yaşayan ünlü Türk cerrah Dr. Mehmet Öz, Suriye'nin Azez bölgesindeki bazı çocukları muayene etti.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) organizasyonuyla Türkiye'ye gelen Öz, Gaziantep'teki temaslarının ardından AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve Doç. Dr. Halit Yerebakan ile Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndan geçerek, Suriye'ye gitti.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında özgürleştirilen Azez bölgesine geçen Öz, burada Türkiye'nin destekleriyle oluşturulan hastane ve okulları gezdi. Hastanede göz muayenehanesini gezen Öz, cihazları test etmek için AFAD Başkanı Güllüoğlu'dan destek istedi ve Güllüoğlu'nu göz muayenesinden geçirdi.

Hastane bahçesinde Suriye'nin Deyrizor şehrinde evinin bombalanması sonucunda vücudunun büyük bölümünde rahatsızlık oluşan Musenna Asi (13) ile karşılaşan Öz, çocuğun vücudunu inceledi. Bugüne kadar yapılan tedavileri hakkında bilgi edinen Öz, estetik yapılması konusunda da ekibiyle fikir alışverişinde bulunup, çocuğu fotoğrafladı.

Daha sonra civardaki çocuklara hediyeler dağıtan Öz, Yasin ailesinin de evine konuk oldu. Ziyaret sırasında aile fertlerinden Zeynep'in (12) kalbinde delik olduğunu öğrenen Öz, çocuğu muayene etti. AFAD ekiplerinden Türkiye'de tedavisi için destek isteyen Öz, Zeynep'in Türkiye'de ameliyat edilmesine katkı sunabileceğini belirtti.

- "Burada binlerce çocuk var"

Dr. Mehmet Öz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'deki durumu beklediğinden daha farklı bulduğunu bildirdi.

Genç nüfusunun fazla olduğunu vurgulayan Öz, "Burada binlerce çocuk var. Erişkin arkadaşlar da hayatlarını idame ettirmeye çalışıyor ama Suriye'ye biraz yardım etmezsek bunun cezasını hep birlikte yiyeceğiz. Bu çocuklar belki ileride avukat, doktor olacak veya bizim istemediğimiz sonuçlara gelecek. O yüzden yardımcı olmamız şart." diye konuştu.

- "Buradaki çocuklar için tek kurtuluş Türkiye"

Öz, Suriye'deki bazı çocukları tedavi etmesinin hatırlatılması üzerine de şunları kaydetti:

"Türkiye'de bugün muayene ettiğim kişiler, daha öncede muayene olmuş ama mesela vücudundaki iltihap geçene kadar ameliyat olabilmek için bekliyor. Suriye'de ise 12 yaşındaki çocuğa rastladım kalbinde delik var. Seneler önce gereken yapılsa iyi olacaktı ama edemediler sonra da savaş çıktı. Sonrasında da zaten tedavi edecek kimse yoktu. Açlık ve savaş vardı çünkü. O yüzden biz İnşallah AFAD'ın yardımıyla Türkiye'ye getireceğiz. Türkiye'ye gelirse ameliyat ettirebiliriz ama gelemezse ölecek. Tedavi edebileceğimiz bir delik var kalbinde. Buradaki çocuklar için tek kurtuluş Türkiye."

PARTNEROna yakından bakınca... Görenler inanamıyor! Ona yakından bakınca... Görenler inanamıyor!
Yeşil kategoride aranan PKK'lı terörist Serkan Tan öldürüldüYeşil kategoride aranan PKK'lı terörist Serkan Tan öldürüldü
'Terör Arananlar Listesi'nde yeşil kategoride aranıyordu, ölü olarak ele geçirildi'Terör Arananlar Listesi'nde yeşil kategoride aranıyordu, ölü olarak ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Azez Mehmet Öz Suriye tedavi

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni için güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni için güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı

Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi Gül, cinsiyet değiştirdi

Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi Gül, cinsiyet değiştirdi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolcu treninin vagonu devrildi: Ölü ve yaralılar var

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolcu treninin vagonu devrildi: Ölü ve yaralılar var

İzmir Çeşme'de trafikteki çılgın dansın sonu kötü oldu

İzmir Çeşme'de trafikteki çılgın dansın sonu kötü oldu

Tüm dişlerini kaybeden Sunay Öztürk Ankara'da tedaviye alındı

Tüm dişlerini kaybeden Sunay Öztürk Ankara'da tedaviye alındı

İlginizi Çekebilir

701 sayılı KHK ihraçları ile ilgili önemli açıklama! OHAL komisyonuna başvuranların sona ereceği tarih belli oldu

701 sayılı KHK ihraçları ile ilgili önemli açıklama! OHAL komisyonuna başvuranların sona ereceği tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni için güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni için güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolcu treninin vagonu devrildi: Ölü ve yaralılar var

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolcu treninin vagonu devrildi: Ölü ve yaralılar var

Bedelli askerlik ne zaman çakacak? Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne olacak? İşte bedelli askerlikte son gelişmeler

Bedelli askerlik ne zaman çakacak? Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne olacak? İşte bedelli askerlikte son gelişmeler

Hatay'da kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ın cansız bedeni bulundu

Hatay'da kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ın cansız bedeni bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cezaevindeki CHP'li Eren Erdem'den mesaj var

Cezaevindeki CHP'li Eren Erdem'den mesaj var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tren kazasına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tren kazasına ilk yorum

Yeşil kategoride aranan PKK'lı terörist Serkan Tan öldürüldü

Yeşil kategoride aranan PKK'lı terörist Serkan Tan öldürüldü

Tekirdağ'daki tren kazasının ardından Çorlu Belediyesi'nden vatandaşlara çok önemli çağrı

Tekirdağ'daki tren kazasının ardından Çorlu Belediyesi'nden vatandaşlara çok önemli çağrı

Tekirdağ'daki tren kazasından ilk görüntüler

Tekirdağ'daki tren kazasından ilk görüntüler

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki tren kazanın nedeni belli oldu

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki tren kazanın nedeni belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.