Ünlü Türk cerrah Dr. Mehmet Öz Suriyelilerle buluştu

GAZİANTEP (AA) - ABD'de yaşayan ünlü Türk cerrah Dr. Mehmet Öz, Gaziantep'teki Nizip Konteyner Kent'te incelemelerde bulundu.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) organizasyonuyla Türkiye'ye gelen Öz'ün ilk durağı, Nizip Konteyner Kenti oldu.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve ilgililerden brifing alan Öz, daha sonra konteyner kentin hastanesini ziyaret etti.

Ekipmanları inceleyip, Suriyeli doktorlarla sohbet eden Öz, ardından Suriyeli çocukların yararlandığı eğlence merkezine geçti. Burada çocuklarla resim yapan Öz, onlara çeşitli hediyeler verdi.

Konteyner kentin diğer alanlarını da gezen Öz'ün, kadın kuaföründe iple yüzüne epilasyon yaptırması renkli görüntülere sahne oldu.

Suriyeli bir ailenin kaldığı bir konteynere konuk olan Öz, ailenin hasta olan 14 aylık bebeğini muayene ederek tedavisiyle ilgili tavsiyelerde bulundu

- "Ne kadar güçlü olduklarını görüyorum"

Mehmet Öz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kampların oluşturulmasında ve hizmetlerin yürütülmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.