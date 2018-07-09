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Ünlü Türk cerrah Dr. Mehmet Öz'den müze övgüsü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 17:17 | Son Güncelleme

ABD'de yaşayan ünlü Türk cerrah Dr. Mehmet Öz, Şanlıurfa Müze Kompleksini gezdi - Mehmet Öz: -"Şimdiye kadar dünyada birçok müze gezdim. Burası gerçekten çok inanılmaz. Burada bu kadar eski eserin bulunduğunu birçok kişi bilmiyordur. Tarihini merak eden dünyadaki herkesin, gezmesi gereken bir müze"

ABD'de yaşayan ünlü Türk cerrah Dr. Mehmet Öz, Şanlıurfa Müze Kompleksi'nde incelemelerde bulundu.

Doç. Dr. Halit Yerebakan'ın girişimiyle kente gelen Öz, Türkiye'nin en büyük müzesi konumundaki Şanlıurfa Müze Kompleksi'ni gezdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan'dan bilgi alan Öz, müzedeki eserleri cep telefonuyla görüntüledi.

Aslan, Dr. Mehmet Öz'e Göbeklitepe ile buradaki kazılarda bulunan tarihin en eski oyuncağının maketini hediye etti.

Öz, incelemelerinin ardından AA muhabirine, bugüne kadar dünyada birçok müze gezdiğini belirterek, "Burası gerçekten çok inanılmaz. Burada bu kadar eski eserin bulunduğunu birçok kişi bilmiyordur. Tarihini merak eden dünyadaki herkesin gezmesi gereken bir müze. Uygarlığın başından sonuna kadar bir zaman tünelinde tüm geçmişi görebiliyorsunuz." diye konuştu.

Aydın Aslan da müzede Dr. Mehmet Öz'ü ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziyaretlerinden dolayı Öz ve beraberindekilere teşekkür etti.

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