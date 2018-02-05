Ünlü türkücünün ağabeyine cinayetten hapis!

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Nihat Gezer katıldı. Öldürülen Hasan Parın'ın oğlu Burak Parın da duruşmada müşteki-sanık olarak bulundu. Duruşmanın karara bağlanacağını belirten mahkeme, sanıklara son sözlerini sordu. Tutuklu sanık Gezer, "Keşke o kurşunu atmasaydım, kurşun keşke bana gelseydi. Diyeceğim bir şey yok, Allah rahmet eylesin, pişmanım. Bana saldırdılar, kendimi korumak kastıyla bir el ateş ettim. Öldürme kastım yoktu." dedi.

Tutuksuz sanık Burak Parın ise tutuklu sanık Gezer'den şikayetçi olduğunu belirterek, Gezer'in öldürme kastıyla hareket ettiğini öne sürdü. Sanık Gezer'in avukatı, müvekkilinin cinayet kastıyla hareket etmediğini savunurken, Burak Parın'ın avukatı ise sanık Gezer'in öldürme kastıyla cinayet işlediğini iddia etti.

MAHKEMEDEN TAHRİK İNDİRİMİ

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Nihat Gezer'in, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Sanık Gezer'in cinayeti, maktul Hasan Parın'dan kaynaklanan haksız bir fiilin meydana getirdiği şiddet veya elemin etkisi altında işlediğine dikkati çeken heyet, bu cezayı tahrikin derecesine göre önce 15 yıla, sanığın geçmişi, yargılama sürecindeki davranışları ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerine göre de 1/6 oranında indirim uygulayarak 12 yıl 6 ay hapis cezasına indirdi. "Kasten yaralama" suçundan 3 ay 22 gün ve "ruhsatsız silah taşımak" suçundan da 10 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti sanık Gezer'in toplamda 13 yıl 7 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.