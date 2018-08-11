Ünlü yalıda dayak rezaleti!

Stajyer avukat Selin Coşkun, boğazdaki ünlü bir yalıdaki düğünde erkek arkadaşı tarafından dövüldüğü iddiasıyla savcılığa başvurdu. Coşkun, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’ında verdiği ifadesinde ‘Suratımı ısırdı, karnıma vurdu, kafa attı’ diyerek erkek arkadaşı Y.Y’den şikayetçi oldu. Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, 24 yaşındaki Coşkun geçtiğimiz Cumartesi günü yaşanan olayı şöyle anlattı:

"'SEN 10 DAKİKADIR NEREDESİN' DİYEREK SALDIRDI"



“Düğünde saat 23.30 sularında yalıda bir arkadaşımızın düğünündeyken ben dans pistinden tuvalete ordan da masaya gittim. Kendisi dans pistindeydi. Sonra kafamı kaldırdığımda ‘Sen 10 dakikadır nerdesin! diyerek üstüme saldırdı. Suratımı ısırdı, karnıma vurdu, kafa attı. İnsanlar ayırdıkça ‘tamam bir şey yapmayacağım’ deyip yanıma oturdu. Ama alttan karnıma vurmaları devam etti. Ben tamamen şoktaydım tepki veremiyordum.’

"KENDİMİ TUVALETE KİLİTLEDİM"



‘Sonra düğün mekanından çıktık. Beni mekanın karşısındaki koruya çekmeye çalıştı. İtiş kakışla ben baya korkuyordum o sırada. Bir kadın fark etti. İnsanlar araya girdi ama insanları ikna etti. Ben çok korkmuştum. Bir şey yapamadım sonra zorla taksiye bindirdi beni. Arkadaşının evine gittik. Ben kendimi tuvalete kilitledim. ‘Bir şey yapmayacağım, yemin ediyorum’ deyip yeminler ederek beni çıkardı. Ben evden gitmek istediğimde bir anda boğazıma yapıştı bi süre sonra kendisi bıraktı. Ben de ağlayarak uyuyakalmışım"

