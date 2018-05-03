Ünlü yazarın öldürülmesi davasında mütalaa açıklandı

Özden ATİK/İSTANBUL,(DHA)-"MELEKLER ile Yaşamak" adlı kitabın yazarı ve yaşam koçu Beki İkala Erikli'yi öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık Sinem Koç hakkında savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, Adli Tıp Kurumu raporu'na göre cezai ehliyeti tam çıkan sanık Sinem Koç'un "Tasarlayarak adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mütalaaya karşı söz verilen sanık Koç, "Ben hasta olduğum için böyle bir şey yaptım. Bunun için tekrar Adli Tıp Kurumu'na gönderilmek istiyorum" dedi.

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 9'uncu celsesi görülen duruşmaya, tutuklu sanık Sinem Koç getirildi. Öldürülen Beki İkala Erikli'nin eşi Erdal Erikli ve kardeşi Davit Çukran'ı ise avukatları temsil etti.

ADLİ TIP KURUMU'NA GÖRE AKLİ ARIZASI YOK

Mahkeme Başkanı Turan Ahmet Taşkaya, Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu'ndan "sanıkta herhangi bir akıl ve zeka geriliği saptanmadığı, fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını idrak etme yeteneğini kaldıracak boyutta bir akli arızanın içinde olduğuna dair tıbbi bir bulguya rastlanmadığını, cezai sorumluluğunun tam olduğunu" içeren rapor geldiğini tutanağa geçirdi. Şikayetçi avukatı, sanığın tasarlayarak adam öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti.