Ünlü yönetmen Ceylan, 24. Saraybosna Film Festivali'ne konuk olacak

SARAYBOSNA (AA) - Dünyaca ünlü senarist ve yönetmen Nuri Bilge Ceylan, Bosna Hersek'te 10-17 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 24. Saraybosna Film Festivali'ne konuk olacak.
Festivalin organizatörlerince yapılan açıklamada, "Dünyanın en değerli film yazarlarından biri" olarak nitelendirilen Ceylan'ın, festival kapsamındaki şeref programına katılacağı bildirildi.
Ünlü yönetmenin öz geçmişi, yazdığı ve yönettiği filmlerin de yer verildiği açıklamada, Ceylan'ın daha önce Cannes Film Festivali başta olmak üzere farklı festivallerde aldığı ödüller de anımsatıldı.
24. Saraybosna Film Festivali kapsamında Ceylan'ın çektiği fotoğraflardan oluşan serginin de açılışının gerçekleştirileceği belirtilerek, Ceylan'ın sergilerinin daha önce Türkiye, Yunanistan, İngiltere, İspanya, Fransa, Polonya, Almanya ve ABD'de de beğeniye sunulduğu ifade edildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ceylan'ın yeteneğinin ne kadar geniş olduğunun daha yakından tanınması amacıyla Saraybosna Film Festivali bu yıl onun zengin fotoğraflarından oluşan bir seçkiyi ziyaretçilerin beğenisine sunacak. Ceylan'ın filmleri gibi fotoğrafları da görenleri düşünmeye yöneltiyor. Onun nesnelerinin yüzlerindeki ifadeler, hayatın ve insan ruhunun karmaşıklığını yansıttıklarından her zaman çelişkilidir."
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