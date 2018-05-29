Ünlü yönetmenin katilinden korkunç ifade!

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; İddianameye göre Mustafa Kemal Uzun, yönetmenliğini yaptığı dizinin setinde figüran Okan Akti ile tanıştı. Çekim sonrası birbirlerinin telefon numaralarını aldılar. Olaydan bir hafta önce yönetmen Uzun, figüran Akti'yi Şile'ye davet etti. Bir hafta sonra Mecidiyeköy'de buluştular. Birlikte alkol aldılar. Daha sonra eve geldiler ve evde de alkol almaya devam ettiler. Akti'nin iddiasına göre Uzun kendisine doğru yaklaşıp öptü. Kendisi bunun üzerine geri çekildi. Alkolden dolayı kötü hissettiğin söyleyerek yatak odasına gitti ve yattı. Bu sırada yönetmen Uzun da geldi ve aralarında bir yakınlaşma oldu. Akti, midesinin bulandığını söyleyerek Uzun'u durdurdu. Daha sonra da banyoya geçti.

'YAPTIKLARINDAN PİŞMAN OLDU'

Sonrasında yaptıklarından pişman olan Akti, kapının arkasındaki beyzbol sopasını sağ eline; sol eline de ekmek bıçağını aldı. Uzun'un yanına gitti. Sırtüstü yatakta uzanan yönetmen Uzun'un göğüs kısmına bıçağı sapladı. Diğer elindeki beyzbol sopasıyla da Uzun'un yüzüne defalarca vurarak 'canavarca hisle' öldürdü. Daha sonra odadan çıkarak kapıyı kilitledi. Uzun'un cüzdanını, saatini ve arabasının anahtarlarını alarak evden çıktı. Araçla uzaklaşmaya çalışırken merdivenlere sıkıştırdı. Ticari taksiye binerek metrobüs durağına gitti. Oradan da önce Şirinevler'e sonra da Beylikdüzü'ndeki bir arkadaşının yanına gitti. Daha sonra da polise giderek teslim oldu.

İddianamede Akti'nin yönetmen Uzun'u olay öncesindeki 'cinsel davranışlar sonrası duyduğu pişmanlık ve öfke ile' öldürdüğü belirtildi. Zanlının 'Canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürmek' ve 'nitelikli yağma' suçlarından 'Ağırlaştırılmış müebbet hapis' ile cezalandırılması istendi.

