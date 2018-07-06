Ünlüler tematik liseler için bir araya geldi

Ünlü isimlerin tecrübelerini gençlerle paylaştıkları görüntülere yer verilen kamu spotunun, uzun versiyonu olarak 2 dakika 39 saniyelik tanıtım filmi de hazırlandı.

Televizyonlarda yayınlanmak üzere hazırlanan 47 saniyelik kamu spotunda, gençlerin ilgi ve yeteneklerine uygun meslek seçmelerinin önemini vurgulayan ünlü isimler, öğrencileri tematik liselere çağırdı.

Sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit, Türk halk müziği ve bağlama sanatçısı Yavuz Bingöl, oyuncu Necati Şaşmaz, Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları Genel Müdürü Yakup Güler'in yer aldığı kamu spotunun seslendirmesini ise tiyatro sanatçısı Yetkin Dikinciler yaptı.

MEB tarafından çekilen kamu spotu ve tanıtım filminde, sanat, spor ve iş dünyasından ünlü isimler bir araya geldi.

Tanıtım filminde, velilere ve gençlere seslenen Hülya Koçyiğit, "İyi ve kötü meslek diye bir ayrım yoktur. Sadece sevdiğin meslek vardır. Öyleyse ilgiyle, bilgiyle, sevgiyle yapabilecekleri mesleklerle tanışmaları için çocuklarımızı tematik liselere yönlendirelim." değerlendirmesinde bulundu.

Yavuz Bingöl ise "Bazen bir bağlama, bir türkü, bir piyano bir gencin geleceğini yeniden yazar. Gelenekten geleceğe köprü olmaya gönül vermiş tüm gençlerimizi tematik liselerimize bekliyoruz." diye konuştu.

Öğrencileri, tematik liselere çağıran oyuncu Necati Şaşmaz ise "Film gibi hayatlar, film gibi başarılar için sizleri tematik liselerimize bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Milli güreşçi Taha Akgül de "Ata sporumuz güreş ile minderlerde çok ter döktük. Al bayrağın ay yıldızını defalarca öptük. Salonlarda milli marşımızın nağmesiyle ürperdik. Rakiplerimizi titrettik. Türk milletinin adını dünyaya duyurmaya aday gençlerimizin potansiyelini keşfetmesini sağlamak için artık tematik liseler var." dedi.

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