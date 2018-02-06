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Ünlülere sanal bahis operasyonu!

GÜNCEL HABERLERİ | 06.02.2018 07:01 | Son Güncelleme

İstanbul polisi, Londra merkezli sanal bahis sitesi üzerinden milyonlar vuran çeteyi çökertti. İş adamı Metin Aşık’ın kızı Eda Aşık ve eşi Özgür Özen dahil 18 kişi gözaltına alındı. Bazı İngiliz hukukçuların da çeteyle bağlantısı olduğu saptandı.

Ünlülere sanal bahis operasyonu!

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, ‘By Mavi’ uzantılı sanal bahis sitelerini yakın takibe aldı. İngiltere’nin başkenti Londra merkezli sitelerin tüm para trafiği de MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) tarafından masaya yatırıldı. Soruşturma kapsamında, sanal bahis sitesinden toplanan paraların önce Türkiye’deki kasaların hesaplarına aktarıldığı; sonra da yurtdışına gönderildiği tespit edildi.

EŞİNİN HESABINA HAVALE ETTİ

Habertürk'te yer alan habere göre, siber Polis, teknik ve fiziki çalışmaların ardından sanal bahis sitelerinin panellerini kuran, oynatan ve paraların hesaplarda toplanmasını sağlayan kişileri tek tek tespit etti. Ardından operasyon başladı. Ünlü işadamı Metin Aşık’ın kızı Eda Aşık ile geçen yıl evlendiği eşi Özgür Özen’in de aralarında bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Eda Aşık’ın kumardan elde ettiği parayı eşinin hesabına havale ettiği bildirildi. Emniyette ifadeleri alınan kişiler arasında ünlü bir yazılım şirketinin sahiplerinin de olduğu öğrenildi.

İFADELERİ ALINACAK

Milyonlarca liralık vurgunun yapıldığı tahmin edilen siteler üzerinden bahis ve kumar oynayanlar arasında birçok ünlü ismin olduğu, polisin onların da ifadelerine başvuracağı öğrenildi. Türkiye’deki yapı ile İngiltere’deki merkez arasında bağlantı sağladıkları tespit edilen bazı İngiliz hukukçular da soruşturma kapsamına alındı. Kaç kişinin bu siteler üzerinden bahis oynadığı ve yurtdışına gönderilen paranın miktarı, MASAK uzmanlarının hazırlayacağı raporla ortaya çıkarılacak.

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