Ünlülere yönelik uyuşturucu davasında karar (2)

İSTANBUL (AA) - Ünlülerin de aralarında bulunduğu 34 sanığın, "örgütlü uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan yargılandığı davada, oyuncular Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve Hüseyin Orçun Benli ile şarkcı Cenk Eren'in (Yüksel Venedik), savcının talep ettiği "uyuşturucu madde satın alıp kullanmak" suçundan değil, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 2 ay ile 6 yıl 3 ay arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, başka suçtan tutuklu sanıklar Ferdi Özer ile Şeref Deniz katıldı. Başka suçtan tutuklu sanıklar Mehmet Akgün ile Necati Fidan'ın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılımı sağlanan duruşmada, 6 tutuksuz sanık da hazır bulundu. Ünlülerin de aralarında bulunduğu diğer sanıkları ise avukatları temsil etti. - Yakalanan firari sanık hakkında ek mütalaa Davaya ilişkin görüşü sorulan İstanbul Cumhuriyet Savcısı, oyuncular Ulusoy, Karaca ve Benli ile şarkıcı Eren hakkında, "uyuşturucu madde satın alıp kullanmak" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile erteleme istenen daha önceki mütalaayı tekrar ettiğini belirtti. Savcı, o dönemde yakalanamadığı için dosyasının ayrılması istenen ancak sonra yakalanarak başka suçtan tutuklanan, davanın firari sanıklarından Mehmet Akgün ile ilgili ek mütalaa sunacağını da ifade ederek, yeni mütalaasını okudu.

Mütalaada, sanık Akgün'ün diğer sanıklardan Şeref Deniz'e ait Şişli'deki evde 4 ay kaldığı, polislerce arama yapılan bu evde 4.4 gram kokain ve 2.5 gram esrar ele geçirildiği belirtilerek, "zincirleme şekilde uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 22.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Bu sanığın "suç örgütü üyeliği" suçundan yeterli delil olmadığı gerekçesiyle beraatı de talep edildi. - "Ulusoy ve Karaca'ya istenen cezadan istiyoruz" Mütalaaya karşı beyanı sorulan duruşma salonundaki sanıklar beraatlarını istedi. Beyanı sorulan sanıklardan Yusuf Hakan Akgün'ün avukatı Erol Şahin, mütalaanın maddi gerçeklere aykırı olarak hazırlandığını savunarak, "Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'ya 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan hapis cezası isteniyor. Aynı konumda bulunan müvekkilime ise 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan ceza isteniyor. Aynı konumda oldukları için benim müvekkilime de 'uyuşturucu kullanmak' suçundan ceza istenmelidir." dedi. Sanıklardan Ergun Taş'ın avukatı ise, müvekkilinin Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca ile aynı dizide oynadığını, aynı ortamlara takıldığını ve aynı yerde uyuşturucu kullandıklarını öne sürerek, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan ceza istenen kendi müvekkiline de Ulusoy ve Karaca gibi "uyuşturucu kullanmak" suçundan ceza istenmesi gerektiğini söyledi.

Söz alan Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve Cenk Eren'in avukatları, müvekkilleri hakkında beraat kararı verilmesini, beraat kararı verilmemesi durumunda CMK'nın 231. maddesinde yer alan lehe hükümlerinin (erteleme) uygulanarak bir cezaya hükmolunmasını talep etti. - Karar Davanın karara bağlanacağı belirtilerek sanıklara ve sanık avukatlarına son sözleri soruldu. Sırasıyla söz alan alan sanıklar ve avukatları beraat, beraat kararı verilmemesi durumunda ise haklarında lehe hükümlerin uygulanması talebinde bulundu. Son sözlerin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, şarkıcı Cenk Eren'in de bulunduğu bazı sanıklara "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan verdiği cezalarda, uyuşturucu maddenin kokain olması nedeniyle artırım uyguladı. "Uyuşturucu madde (kokain) kullanmak" suçundan sanıklardan Şeref Deniz'in 18 yıl 9 ay, Mehmet Akgün'ün 13 yıl 1 ay 15 gün, Necati Fidan, Erol Tutsak, Emrah Akman ve Alp Parlar'ın ise 7 yıl 9 ay 22'şer gün hapisle cezalandırılmasına hükmeden heyet, aynı suçtan şarkıcı Cenk Eren (Yüksel Venedik) ile Tolga Disanlı'nın da 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırılmasını kararlaştırdı.

- Ulusoy, Karaca, Benli, Boronkay Sanıklardan Faruk Polat ve Cengiz Esmer'i de "kokain ticareti yapmak" suçundan 7 yıl 9 ay 22'şer gün hapis cezasına çarptıran heyet, kokain olmayan "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan ise Neşat Çalıkoparan, Kadir Çalıkoparan ve Ferhat Yavuz'un 5 yıl 2 ay 15'er gün, Nuri Kösem, Şehnaz Çalıkoparan, Mehmet Çakır, Feruz Tuncel, Kaan Turgut, Yusuf Hasan Akgün, Recep Onur Bayramoğlu, Özgür Sanlav ve Niyazi Canbaz'ın 4 yıl 2'şer ay, Murat Özgener, Cihan Şenyüz ve Aslı Keskin'in 15'er yıl, Aydın Sarıoğlu ve Ferdi Özer'in ise 10'ar yıl hapisle cezalandırılması hükmü kurdu. Aynı suçtan menajer Ayşe Selin Boronkay'a 4 yıl 2 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, oyuncular Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve Hüseyin Orçun Benli ile Onur Tezer, Mustafa Kabahor ve Ergun Taş'ın da, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 2'şer ay hapisle cezalandırılmasını kararlaştırdı. - Tutuklama kararları Mahkeme heyeti, "uyuşturucu madde ticaretine yönelik suç örgütü kurmak" suçundan yargılanan Şeref Deniz, Faruk Polat, Murat Özgener ve Aydın Sarıoğlu ile "uyuşturucu madde ticaretine yönelik suç örgütü üyeliği" suçundan yargılanan Mehmet Akgün, Necati Fidan, Erol Tutsak, Emrah Akman, Alp Parlar, Tolga Disanlı, Cengiz Esmer, Nuri Kösem, Nejat Çalıkoparan, Kadir Çalıkoparan, Şehnaz Çalıkoparan, Ferhat Yavuz, Cihan Şenyüz, Aslı Keskin, Ferdi Özer ve Hüseyin Orçun Benli'nin, yeterli delil olmadığı gerekçesiyle bu suçlardan beraatlarına da hükmetti.

Haklarında verilen hapis cezasını göz önüne alan mahkeme heyeti, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumuna göre sanıklar Şeref Deniz ve Mehmet Akgün ile duruşma salonunda bulunan tutuksuz sanık Aydın Sarıoğlu ve başka suçtan tutuklu sanık Ferdi Özer'in tutuklanmasına karar verdi. Sanık Sarıoğlu, duruşmanın ardından hakkında işlem yapılmak üzere başsavcılığa gönderildi. Tutuksuz sanıklardan Murat Özgener, Cihan Şenyüz ve Aslı Keskin hakkında da yakalama emri çıkarılmasını kararlaştıran heyet, sanıklar Cenk Eren, Kadir Çalıkoparan, Neşat Çalıkoparan, Emrah Akman, Faruk Polat, Recep Onur Bayramoğlu ve Cengiz Esmer hakkındaki adli kontrol kararlarının kaldırılmasını da hükme bağladı. - Davanın geçmişi Kapatılan TMK 10. maddesiyle görevli İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'nce hazırlanan iddianamede, uyuşturucu çetesinin liderinin sanık Şeref Deniz olduğu öne sürülerek, asıl adı Yüksel Venedik olan Cenk Eren'in, sanıklardan Tolga Disanlı, Alp Parlar ve Cengiz Esmer'den temin ettiği kokaini evinde kullandığı ve uyuşturucu maddeyi getiren şahısların da evine teslim ettiği öne sürüldü.