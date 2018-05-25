Ünlülerin mimarı, gözyaşları içinde toprağa verildi

Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, geri manevra yapan bir çöp kamyonunun çarpmasıyla ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren, pek çok ünlünün villasının da mimarı olan 74 yaşındaki Muzaffer Aksoy, gözyaşları içinde toprağa verildi. Göltürkbükü Mahallesi'nde yaşayan ünlü mimar Muzafer Aksoy, geçen 23 Mayıs sabahı gittiği bir marketten evine dönkmek üzere yola çıktı. Atatürk Caddesi ile 39'uncu Sokağın kesiştiği köşeye gelen Aksoy'a, geri manevra yapan Günday Akar'ın (34) kullandığı 07 MVS 23 plakalı çöp kamyonu çarptı. Evli, 2 çocuk, 1 torun sahibi Aksoy, çarpmanın etkisiyle düşüp, başını yere vurdu. Marketten çıkan müşteriler ve yakındaki bir taksi durağındaki şoförler yardıma koşup, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahaleyi yaptığı Aksoy, Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Aksoy, burada doktorların çabalarına rağmen kurtarılamazken, kazanın ardından gözaltına alınan çöp kamyonu şoförü Akar, aynı gün sevk edildiği adliyede tutuklandı. Erdal Özyağcılar, Perran Kutman ve Kenan Doğulu gibi pek çok ünlü ismin villalarının bulunduğu Türkbükü Evleri Sitesi'nin de mimarı olan Aksoy'un ölümü yakınları ve sevenlerini yasa boğdu. MİMARLAR VE BÜYÜKELÇİLER KATILDI Aksoy için bugün ikindide, Göltürkbükü Mahallesi'ndeki Feyzullah Arif Korkmaz Camisi'nde, cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Aksoy'un eşi Güler Aksoy, kızı Selin Aksoy ve oğlu Kemal Aksoy, emekli büyükelçiler ve mimarlar ile yakınları ve sevenleri katıldı. Aksoy'un eşi Güler ve kızı Selin Aksoy uzun süre tabutun başından ayrılmayıp, gözyaşı döktü. ÖRNEK BİR MESLEKTAŞIMIZDI Mimarlar Odası Bodrum Temsilciliği eski başkanı Hamdi Erdoğan, "Muzaffer ağabey yaptığı çalışmalar ve projeler ile birçok genç mimara örnek olmuştur. Ani ölümü bizleri çok üzdü. Odamızın üyesiydi. Onun değerli fikirlerinden çok yararlanıyorduk, nur içinde yatsın" dedi. Kılınan namazın ardından Aksoy'un cenazesi Göltürkbükü Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

