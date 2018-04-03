HABER

Ünlülerin mimarı Ülkem Güçsav, yurt dışı yasağından önce kaçtı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 07:06 | Son Güncelleme

Ünlülerin mimarı Ülkem Güçsav’ın, hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla konulan yurt dışı yasağından saatler önce Miami’ye kaçtığı ortaya çıktı.

Ünlülerin mimarı Ülkem Güçsav, yurt dışı yasağından önce kaçtı!

Demet Akalın, Işıl Reçber ve Siren Ertan gibi ünlü isimlerin evinin tasarımı ve mimarisini yapmasıyla ismini “ünlülerin mimarı” olarak duyuran Ülkem Güçsav’a piyasaya olan 20 milyona yakın borcu nedeniyle geçtiğimiz hafta haciz işlemi başlatıldı. Güçsav’ın Beykoz Konakları’ndaki evine giden icra memurlarının ise Güçsav’a ulaşamadığı gelen bilgiler arasında yer alırken alacaklıların şikayetiyle Ülkem Güçsav hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Vatan'da yer alan habere göre, geçtiğimiz perşembe günü de Güçsav hakkında yurt dışı yasağı konuldu. Akfen Holding’in CEO’su Süha Güçsav’ın da yaşananlar nedeniyle eşiyle boşandığı öğrenildi.

1

YURT DIŞI YASAĞINDAN SAATLER ÖNCE KAÇTI

Bütün bunlar yaşanırken Ülkem Güçsav’ın perşembe günü hakkında konulan yurt dışı yasağından saatler önce 28 Mart Çarşamba saat 13.30’da Atatürk Havalimanı’ndan kalkan uçakla ABD’nin Miami şehrine uçtuğu belirlendi. 12 bavulla Miami’ye uçan Ülkem Güçsav’ın, Türkiye ile irtibatı tamamen kopardığı değerlendiriliyor.

İKİ KEZ İNTİHAR ETMEK İSTEDİ

Borcunu ödeyemeyen, 15 yıllık eşinden boşanmak zorunda kalan ve en son hakkında soruşturma açılan Güçsav’ın yakın çevresi yaşanan son gelişmeyi, “Yaşananlar nedeniyle iki kez intihar teşebbüsünde bulundu. Ölmeyi başaramayınca kurtuluşu yurt dışına kaçmakta bulmuş gibi görünüyor” diye yorumladı.

Irak'ta 6 Türk kadına idam cezası!Irak'ta 6 Türk kadına idam cezası!
Süleyman Şah Türbesi'yle ilgili yeni gelişme!Süleyman Şah Türbesi'yle ilgili yeni gelişme!
TSK'dan flaş açıklama! İşte o rakamTSK'dan flaş açıklama! İşte o rakam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın Işıl Reçber Siren Ertan ülkem güçsav

En Çok Okunan Haberler

Özgecan'ın babasından Nihat Doğan'a sert tepki

Özgecan'ın babasından Nihat Doğan'a sert tepki

Eskişehirspor'da Yılmaz Vural sesleri

Eskişehirspor'da Yılmaz Vural sesleri

Survivor'da yeni takımlar nasıl oldu? Survivor 2018 All Star'da Ünlüler Gönüllüler takımlarında kimler var?

Survivor'da yeni takımlar nasıl oldu? Survivor 2018 All Star'da Ünlüler Gönüllüler takımlarında kimler var?

Erdoğan Twitter'dan duyurdu: Türk-Rus ilişkilerinin geleceği için önemli bir adım

Erdoğan Twitter'dan duyurdu: Türk-Rus ilişkilerinin geleceği için önemli bir adım

Erkek öğrenciye okulda toka takılması kriz yarattı!

Erkek öğrenciye okulda toka takılması kriz yarattı!

Emekliye çifte maaş fırsatı

Emekliye çifte maaş fırsatı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti ve CHP'de İstanbul ve Ankara için olay isimler!

AK Parti ve CHP'de İstanbul ve Ankara için olay isimler!

Afrin'de yaralanan teröristler Avrupa'ya taşınmış!

Afrin'de yaralanan teröristler Avrupa'ya taşınmış!

15 Temmuz gazisini isyan ettiren dava!

15 Temmuz gazisini isyan ettiren dava!

Bağcılar'da otomobil eve girdi: 1 yaralı

Bağcılar'da otomobil eve girdi: 1 yaralı

Nükleer enerji tanıtım videosunda Nobelli Aziz Sancar da yer aldı!

Nükleer enerji tanıtım videosunda Nobelli Aziz Sancar da yer aldı!

YSK binasının depo kısmında yangın

YSK binasının depo kısmında yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.