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UNRWA Çalışanları Birliği protesto için Gazze'deki ofislerini kapattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 20:12 | Son Güncelleme

BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın çok sayıda çalışanını işten çıkarma kararına karşı protestolar sürüyor

Gazze'deki Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Çalışanları Birliği, mali kriz yaşayan ajansın çok sayıda personelini işten çıkarma kararını protesto amacıyla bölgedeki ofislerini kapattığını duyurdu.

Birlik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yeni bir duyuruya kadar Gazze Şeridi'ndeki tüm bölge başkanlarının (5 bölge) ofislerini kapattığımızı duyuruyoruz. Bölge başkanları ve daire müdürlerini, UNRWA yönetimini boykot etmeye ve kararlarını uygulamamaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, UNRWA'nın yaklaşık bin daimi çalışanının hizmet akdini sonlandırma tehdidinde bulunmak suretiyle Gazze Şeridi'ndeki çalışanlarına ve Filistinli mültecilere karşı "savaş" başlattığı kaydedildi.

Mültecilerin hakları konusunda daha önce benzeri görülmemiş bu kararın tüm sonuçlarından UNRWA'nın sorumlu olduğu vurgulanan açıklamada, söz konusu karardan geri adım atılana kadar yaklaşık 13 bin çalışan ve yakınlarının Gazze'deki protestolarının süreceği ifade edildi.

UNRWA çalışanları bugün Gazze'de düzenledikleri gösteride de ajansın faaliyetlerinde kısıtlamaya gitmesi ve çok sayıda çalışanın iş akdini feshetmesini protesto etmişti. UNRWA binası önünde düzenlenen gösteri sırasında işten çıkarılan bazı çalışanlar baygınlık geçirmişti.

- ABD'nin yardımları askıya alması mali krize yol açtı

UNRWA, ABD'nin kendisine yaptığı 365 milyon dolarlık yardımın 300 milyon dolarını dondurması nedeniyle ciddi mali kriz yaşıyor.

UNRWA Sözcüsü Sami Muşaşa, ajansın Acil Durum Programı kapsamında çalışan 113 kişinin, bu ay sona eren geçici iş akdinin yenilenmeyeceğini, bu durumun bugün ilgili kişilere tebliğ edildiğini söylemişti.

UNRWA Çalışanları Birliği Başkanı Emir el-Mishal de daha önce yaptığı açıklamada, bu yılın sonuna kadar yaklaşık bin çalışanın işten çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, "Bu bin kişiden 125'inin görevine fiili olarak son verildi. Bunlardan bir kısmı, ajans içinde 25 yıldan fazla süredir çalışıyor." demişti.

Mishal, ayrıca bazı çalışanların herhangi bir gerekçe belirtilmeden iş akdinin daimiden geçiciye dönüştürüldüğüne dikkati çekmişti.

Birleşmiş Milletler Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov ise UNRWA'nın Gazze'deki bazı operasyonlarını ağustos ayından itibaren askıya alacağını açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler, UNRWA'nın 217 milyon dolara ihtiyacı olduğunu belirterek, bu yardımın sağlanmaması durumunda gıda ve ilaç yardımlarını da içeren programını ciddi şekilde azaltmak zorunda kalabileceği uyarısında bulunuyor. UNRWA'nın yardımları Filistinli mülteciler için büyük önem taşıyor.

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Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı Gazze Şeridi UNRWA

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