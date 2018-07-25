UNRWA Çalışanları Birliği protesto için Gazze'deki ofislerini kapattı

Gazze'deki Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Çalışanları Birliği, mali kriz yaşayan ajansın çok sayıda personelini işten çıkarma kararını protesto amacıyla bölgedeki ofislerini kapattığını duyurdu.

Birlik tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yeni bir duyuruya kadar Gazze Şeridi'ndeki tüm bölge başkanlarının (5 bölge) ofislerini kapattığımızı duyuruyoruz. Bölge başkanları ve daire müdürlerini, UNRWA yönetimini boykot etmeye ve kararlarını uygulamamaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, UNRWA'nın yaklaşık bin daimi çalışanının hizmet akdini sonlandırma tehdidinde bulunmak suretiyle Gazze Şeridi'ndeki çalışanlarına ve Filistinli mültecilere karşı "savaş" başlattığı kaydedildi.

Mültecilerin hakları konusunda daha önce benzeri görülmemiş bu kararın tüm sonuçlarından UNRWA'nın sorumlu olduğu vurgulanan açıklamada, söz konusu karardan geri adım atılana kadar yaklaşık 13 bin çalışan ve yakınlarının Gazze'deki protestolarının süreceği ifade edildi.

UNRWA çalışanları bugün Gazze'de düzenledikleri gösteride de ajansın faaliyetlerinde kısıtlamaya gitmesi ve çok sayıda çalışanın iş akdini feshetmesini protesto etmişti. UNRWA binası önünde düzenlenen gösteri sırasında işten çıkarılan bazı çalışanlar baygınlık geçirmişti.