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UNRWA, Filistin'deki çalışmalarını sürdürebilmek için yardım istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 20:44 | Son Güncelleme

BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Pierre Krahenbühl : - ''Acil yardım çalışmaları için kaynaklar tükeniyor ve eylül ayında okulları açmak için gereken finansmana sahip değiliz''

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Pierre Krahenbühl, finasman krizi yaşayan kuruluşun kaynaklarının tükendiğini ve eylül ayında okulları açmak için gereken finansmana sahip olmadıklarını belirterek, 250 milyon dolarlık yardım çağrısında bulundu.

Krahenbühl, UNRWA'ya destek amacıyla düzenlenecek yardım taahhüdü konferansı öncesi BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, kuruluşun karşı karşıya olduğu finansman krizine dikkati çekti.

Filistin'de Batı Şeria, Gazze, Ürdün ve Lübnan'da operasyonlarını yürüten UNRWA'nın 5,3 milyon Filistinli mülteciye yardım yaptığını ifade eden Krahenbühl, çalışmalarının eğitim odaklı olduğunu ve yarım milyondan fazla öğrencinin UNRWA okullarında eğitim aldığını söyledi.

140 klinikte sağlık hizmetleri sunduklarını ve özellikle Gazze, Batı Şeria ve Suriye'deki 1,7 milyon Filistinli için acil yardım operasyonları yaptıklarını anlatan Krahenbühl, ajansa şimdiye kadar en fazla finansal desteği veren ABD'nin bu yardımlarını kesmesinin ardından UNRWA'nın çalışmalarını sürdürüp sürdüremeyeceği konusunda endişe ve belirsizlik ile karşı karşıya olduğunu belirtti.

''Acil yardım çalışmaları için kaynaklar tükeniyor ve eylül ayında okulları açmak için gereken finansmana sahip değiliz.'' uyarısında bulunan Krahenbühl, UNRWA'ya destek amacıyla bugün düzenlenecek yardım taahhüdü konferansında donör ülkelere 250 milyon dolar yardım çağrısı yaptı.

BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov, finansman krizi yaşayan UNRWA'nın Gazze'deki bazı operasyonlarını ağustos ayından itibaren askıya alacağını açıklamıştı.

İtalya'nın başkenti Roma'da üç ay önce düzenlenen uluslararası konferansta, UNRWA'nın faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli olan 446 milyon doların 100 milyonu toplanabilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen yıl aralık ayında Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını duyurmasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı 16 Ocak'ta yaptığı açıklamada, UNRWA'ya verilecek 125 milyon dolarlık yardımın 65 milyon dolarlık bölümünün "tekrar gözden geçirilmek üzere" askıya alındığını bildirmişti.

UNRWA'ya kayıtlı 5,9 milyon Filistinli mülteciden 2,1 milyonu Ürdün'de, 1 milyon 445 bini Gazze'de yaşıyor, bunu sırasıyla Batı Şeria, Suriye ve Lübnan takip ediyor.

UNRWA'nın yardımları Filistinli mülteciler için büyük önem taşıyor. ABD yönetiminin aldığı kararın kurumu büyük sıkıntıya soktuğu belirtiliyor.

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