UNRWA, Filistin'deki çalışmalarını sürdürebilmek için yardım istedi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Pierre Krahenbühl, finasman krizi yaşayan kuruluşun kaynaklarının tükendiğini ve eylül ayında okulları açmak için gereken finansmana sahip olmadıklarını belirterek, 250 milyon dolarlık yardım çağrısında bulundu.

Krahenbühl, UNRWA'ya destek amacıyla düzenlenecek yardım taahhüdü konferansı öncesi BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, kuruluşun karşı karşıya olduğu finansman krizine dikkati çekti.

Filistin'de Batı Şeria, Gazze, Ürdün ve Lübnan'da operasyonlarını yürüten UNRWA'nın 5,3 milyon Filistinli mülteciye yardım yaptığını ifade eden Krahenbühl, çalışmalarının eğitim odaklı olduğunu ve yarım milyondan fazla öğrencinin UNRWA okullarında eğitim aldığını söyledi.

140 klinikte sağlık hizmetleri sunduklarını ve özellikle Gazze, Batı Şeria ve Suriye'deki 1,7 milyon Filistinli için acil yardım operasyonları yaptıklarını anlatan Krahenbühl, ajansa şimdiye kadar en fazla finansal desteği veren ABD'nin bu yardımlarını kesmesinin ardından UNRWA'nın çalışmalarını sürdürüp sürdüremeyeceği konusunda endişe ve belirsizlik ile karşı karşıya olduğunu belirtti.