UNRWA Gazze'deki 113 çalışanın iş akdini yenilemiyor

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), Gazze'de Acil Durum Programında çalışan 113 kişinin iş akdini yenilemeyeceğini duyurdu.
UNRWA Sözcüsü Sami Muşaşa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ajansın Acil Durum Programı kapsamında çalışan 113 kişinin, bu ay sona eren geçici iş akdinin yenilenmeyeceğini ifade ederek, bu durumun bugün ilgili şahıslara tebliğ edildiğini belirtti.
Bunun bir işten çıkarma olmadığını ileri süren Muşaşa, Acil Durum Programında çalışan ve geçici iş akitleri bu ay sona eren onlarca kişinin iş akdinin yenilenmediğini kaydetti.
UNRWA'nın onlarca çalışanın işine son verme planı, geçen pazartesi günü çalışanlar tarafından protesto edilmişti.
UNRWA Çalışanları Birliği, ay başında yaptığı yazılı açıklamada, ajans yönetiminin yüzlerce çalışanına, kalıcı iş akdinin sonlandırılarak geçiciye dönüştürüldüğü yönünde mailler gönderdiğini bildirmişti.
Birlik tarafından daha önce yapılan yazılı açıklamada, ajansın haziran ayında Acil Durum Programı'nı iptal ettiği bunun da 1,3 milyon Filistinli mülteciye sunulan gıda yardımına yönelik büyük tehlike oluşturduğu belirtilmişti.
Birleşmiş Milletler Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, UNRWA'nın Gazze'deki bazı operasyonlarını ağustos ayından itibaren askıya alacağını açıklamıştı.
UNRWA, ABD'nin kendisine yaptığı 365 milyon dolarlık yardımın 300 milyon dolarını dondurması nedeniyle ciddi mali kriz yaşıyor.
Birleşmiş Milletler, UNRWA'nın 217 milyon dolara ihtiyacı olduğunu belirterek, bu yardımın sağlanmaması durumunda gıda ve ilaç yardımlarını da içeren programını ciddi şekilde azaltmak zorunda kalabileceği uyarısında bulunuyor. UNRWA'nın yardımları Filistinli mülteciler için büyük önem taşıyor.
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