UNRWA, Gazze'deki operasyonlarını kısmen askıya alacak

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov, finansman krizi yaşayan BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansının (UNRWA) Gazze'deki bazı operasyonlarını ağustos ayından itibaren askıya alacağını açıkladı.
BM Güvenlik Konseyini işgal altındaki Filistin topraklarındaki gelişmelere ilişkin bilgilendiren Mladenov, Trump yönetiminin ABD'nin UNRWA'ya yaptığı finansal desteği kesmesinin ardından ajansın karşı karşıya olduğu büyük fon açığına dikkati çekti.
Temmuz ayında UNRWA çalışanlarının bir kısmının maaşlarının ödenmesininin erteleneceğini ve ajansın Gazze ve bölgedeki diğer yerlere acil yardımlarında ''üzücü kesintiler'' yapmak zorunda kalacağını belirten Mladenov, "UNRWA, ağustos ayında bazı operasyonlarını askıya almaya başlayacak." dedi.
Mladenov, UNRWA'ya destek amacıyla 25 Haziran'da New York'ta donör ülkelerin yardım taahhütleri yapacağı bir konferans düzenleneceğini sözlerine ekledi.
İtalya'nın başkenti Roma'da üç ay önce düzenlenen uluslararası konferansta, UNRWA'nın faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli olan 446 milyon doların 100 milyonu toplanabilmişti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen yıl aralık ayında Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını duyurmasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı 16 Ocak'ta yaptığı açıklamada, UNRWA'ya verilecek 125 milyon dolarlık yardımın 65 milyon dolarlık bölümünün "tekrar gözden geçirilmek üzere" askıya alındığını bildirmişti.
UNRWA'ya kayıtlı 5,9 milyon Filistinli mülteciden 2,1 milyonu Ürdün'de, 1 milyon 445 bini Gazze'de yaşıyor, bunu sırasıyla Batı Şeria, Suriye ve Lübnan takip ediyor.
UNRWA'nın yardımları Filistinli mülteciler için büyük önem taşıyor. ABD yönetiminin aldığı kararın kurumu büyük sıkıntıya soktuğu belirtiliyor.
Erdoğan'ın Ömer Halisdemir çıkışına Muharrem İnce'den cevap gecikmedi!
Bursa'da korkunç cinayet! Genç kadını bebeğinin yanında hunharca katlettiler!
İngiltere'de, Gazprom'un mal varlıklarına el konuldu
Bu da oldu! Yavru kediye tecavüz ettiler!
George Soros'tan ABD ve AB'ye Erdoğan uyarısı: Varlığını her devlette hissettiriyor
Tam kurtuldum derken, av olmaktan kaçamadı!
Fotoğraftaki tuhaflığı görebildiniz mi?
CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı
İstanbul'un göbeğinde güpegündüz gasp dehşeti! Korkunç görüntü...
Milli Eğitim Bakanı'ndan son dakika açıklaması: İkili eğitime son veriyoruz
AK Parti'den aday gösterilmeyen Mehmet Metiner: Yalan üzerine kurulan iktidarlar kaybetmeye mahkûmdur
Okuyucu Yorumları 0 yorum