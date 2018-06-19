UNRWA, Gazze'deki operasyonlarını kısmen askıya alacak

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov, finansman krizi yaşayan BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansının (UNRWA) Gazze'deki bazı operasyonlarını ağustos ayından itibaren askıya alacağını açıkladı.

BM Güvenlik Konseyini işgal altındaki Filistin topraklarındaki gelişmelere ilişkin bilgilendiren Mladenov, Trump yönetiminin ABD'nin UNRWA'ya yaptığı finansal desteği kesmesinin ardından ajansın karşı karşıya olduğu büyük fon açığına dikkati çekti.

Temmuz ayında UNRWA çalışanlarının bir kısmının maaşlarının ödenmesininin erteleneceğini ve ajansın Gazze ve bölgedeki diğer yerlere acil yardımlarında ''üzücü kesintiler'' yapmak zorunda kalacağını belirten Mladenov, "UNRWA, ağustos ayında bazı operasyonlarını askıya almaya başlayacak." dedi.

Mladenov, UNRWA'ya destek amacıyla 25 Haziran'da New York'ta donör ülkelerin yardım taahhütleri yapacağı bir konferans düzenleneceğini sözlerine ekledi.

İtalya'nın başkenti Roma'da üç ay önce düzenlenen uluslararası konferansta, UNRWA'nın faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli olan 446 milyon doların 100 milyonu toplanabilmişti.