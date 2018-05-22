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UNRWA'dan İsrail ve Mısır'a çağrı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 17:51 | Son Güncelleme

UNRWA Sağlık Direktörü Akihiro Seita, İsrail ve Mısır'ın Gazze'deki yaralıların Türkiye'ye nakline sorun çıkarmasına tepki gösterdi - Seita: - "Filistinli yaralıların tahliyesi engellenmemeli" - "Yaralılardan üç bin 500'ü kurşun yarasıyla hastanelere müracaat etti"

UNRWA'dan İsrail ve Mısır'a çağrı

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) Sağlık Direktörü Akihiro Seita, İsrail ve Mısır'ın Gazze'deki yaralıların Türkiye'ye nakline engel çıkarmasına tepki göstererek, "Filistinli yaralıların tahliyesi engellenmemeli." dedi.

Seita, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, UNRWA'nın 2017 sağlık raporunu değerlendirdi.

Filistinli mülteciler için en önemli sağlık sorununun kanser, yüksek tansiyon ve şeker hastalığı gibi bulaşıcı olmayan hastalıklar olduğunu belirten Seita, bu tür hastalıkların yoksulluk ve sağlıksız yaşamdan kaynaklandığını aktardı.

Seita, ABD'nin UNRWA'ya bağışlayacağı 300 milyon doları dondurduğunu anımsatarak, "Maddi açıdan olağanüstü zorluklar yaşıyoruz." diye ekledi.

Bu yıl başında UNRWA bütçesinde 460 milyon dolar açık verdiklerini anlatan Seita, Roma'da düzenledikleri konferansın ardından Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin 50'şer milyon dolar bağış yaptığını, Japonya ve diğer ülkelerin de desteğiyle son birkaç ayda 200 milyon dolarlık bir fon oluşturduklarını kaydetti.

- 3 bin 500 kişide kurşun yarası

Seita, İsrail'in Gazze sınırında yaptığı katliama da değinerek, geçen perşembeden düne kadar Gazze'yi ziyaret ettiğini ve yaralılar hakkında bilgi aldığını söyledi.

30 Mart'tan bu yana Gazze sınırında her cuma günü düzenenlenen gösterilerde, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre 12 bin Filistinlinin yaralandığı bilgisini paylaşan Seita, şöyle konuştu:

"Bu yaralanma olaylarının sadece 7 gün içinde gerçekleştiğini düşünecek olursak, hayli yüksek bir sayı. DSÖ'ye göre bu yaralıların 7 bini hastanelere gitti. Yaralılardan üç bin 500'ü ise kurşun yarasıyla hastanelere müracaat etti. Hasteneleri ziyaret ettik, gördüğümüz manzara ise olağanüstü düzeyde yaralı sayısıydı."

- "Yaralılar zamanında tedavi edilmeli"

Seita, bir soru üzerine, İsrail ve Mısır'ın Gazze'deki yaralıların Türkiye'ye nakline sorun çıkarmasına tepki gösterdi.

"Yaralıların tahliyesi engellenmemeli." diyen Seita, Filistinli yaralarıların tedavisinin zamanında yapılabilmesi için başka ülkelere tahliyelerine yardımcı olunması gerektiğinin altını çizdi.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde devam eden 71. Dünya Sağlık Asamblesi'nde bugün Genel Kurula hitaben yaptığı konuşmada, Filistinli yaralıları nakletmek ve tıbbi malzeme göndermek amacıyla Türkiye'nin her türlü çabayı gösterdiğini ancak işgalci devletin ve bazı komşu ülkelerin kısıtlamalarıyla karşılaşıldığını ifade etmişti.

İsrailli askerlerin, ABD'nin Tel Aviv büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto eden Filistinlilere ateş açması sonucu 65 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce Filistinli yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Akihiro Seita Birleşmiş Milletler UNRWA

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