UNRWA'dan İsrail ve Mısır'a çağrı

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) Sağlık Direktörü Akihiro Seita, İsrail ve Mısır'ın Gazze'deki yaralıların Türkiye'ye nakline engel çıkarmasına tepki göstererek, "Filistinli yaralıların tahliyesi engellenmemeli." dedi.

Seita, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, UNRWA'nın 2017 sağlık raporunu değerlendirdi.

Filistinli mülteciler için en önemli sağlık sorununun kanser, yüksek tansiyon ve şeker hastalığı gibi bulaşıcı olmayan hastalıklar olduğunu belirten Seita, bu tür hastalıkların yoksulluk ve sağlıksız yaşamdan kaynaklandığını aktardı.

Seita, ABD'nin UNRWA'ya bağışlayacağı 300 milyon doları dondurduğunu anımsatarak, "Maddi açıdan olağanüstü zorluklar yaşıyoruz." diye ekledi.

Bu yıl başında UNRWA bütçesinde 460 milyon dolar açık verdiklerini anlatan Seita, Roma'da düzenledikleri konferansın ardından Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin 50'şer milyon dolar bağış yaptığını, Japonya ve diğer ülkelerin de desteğiyle son birkaç ayda 200 milyon dolarlık bir fon oluşturduklarını kaydetti.