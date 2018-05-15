UNRWA'dan İsrail'e kınama

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA), İsrail'in Gazze'nin doğu sınırındaki göstericilere yönelik orantısız güç kullanımını kınadı.

UNRWA tarafından yapılan yazılı açıklamada, barışçıl bir şekilde ifade özgürlüğü hakkını kullanmak isteyen göstericilere yönelik orantısız güç kullanımına tepki gösterildi.

Gazze'de onlarca kişinin şehit edilmesi ve binlercesinin yaralanmasının kınandığı açıklamada, Gazze halkının geçen 10 yıl boyunca ablukaya ve silahlı çatışmalara maruz kaldığı, dün yaşanan şiddet olayları ve can kayıplarının da yeni bir travma haline yol açtığı vurgulandı.

Yaşananların endişeyle takip edildiği aktarılan açıklamada, 30 Mart'tan bu yana devam eden gösterilerde, UNRWA'nın okullarında okuyan 4 öğrencinin şehit olduğu ve yaklaşık 125'inin yaralandığı kaydedildi.

UNRWA'nın söz konusu olaylarla ilgili uluslararası standartlara uygun şekilde soruşturma açılması çağrısını desteklediği duyurulan açıklamada, ilerleyen günlerde benzer şiddet olaylarının yaşanabileceği uyarısında bulunularak bunun engellenmesi için harekete geçilmesi istendi.