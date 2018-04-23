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UNRWA'dan Yermük kampı çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 18:47 | Son Güncelleme

UNRWA Genel Komiseri Pierre Krahenbühl: - "UNRWA, Yermük kampındaki Filistinli sığınmacıların durumundan dolayı büyük endişe duyuyor"

BRÜKSEL (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) Genel Komiseri Pierre Krahenbühl, "UNRWA, Yermük kampındaki Filistinli sığınmacıların durumundan dolayı büyük endişe duyuyor." dedi.

Krahenbühl, Brüksel'de 24-25 Nisan tarihlerinde düzenlenecek "Uluslararası Suriye Konferansı" öncesinde, Suriye'nin başkenti Şam'ın yakınlarında yer alan ve Esed rejiminin kuşatması altında bulunan Yermük kampına ilişkin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yermük kampında savaştan önce 160 bin Filistinli sığınmacının bulunduğunu aktaran Krahenbühl, kampta sadece 6 bin Filistinli sığınmacının kaldığını belirtti.

Kamp çevresinde özellikle son bir haftadır şiddet ve çatışmaların arttığına işaret eden Krahenbühl, 5 bine yakın sığınmacının yerinden edildiğini ve iki Filistinli sığınmacının hayatını kaybettiğini vurguladı.

Krahenbühl, "UNRWA, Yermük kampındaki Filistinli sığınmacıların durumundan dolayı büyük endişe duyuyor." diye konuştu.

Çatışmaya dahil olan tüm taraflara itidal çağrısında bulunan Krahenbühl, sivillerin tahliye edilmesi ve tıbbi yardımın ulaştırılması için bölgedeki tüm önlemlerin alınması gerektiğini bildirdi.

Krahenbühl, Yermük kampında insani durumun giderek kötüleştiğini, gıda ve ilaç tedarikinin hızla azaldığını, UNRWA'nın duruma müdahale etmek için beklediğini kaydetti.

UNRWA'nın, Suriye, Lübnan ve Ürdün'de bulunan 418 bin Filistinli sığınmacının gıda, sağlık ve eğitim gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalar yürüttüğünü belirterek, ABD'nin kararını eleştiren Krahenbühl, "Temel donörlerden biri olan ABD'nin 2018 yılında UNRWA'ya yönelik 300 milyon dolarlık fonlarını kesme kararı alması, bizim hayat kurtarıcı çalışmalarımızı tehdit etmiştir." dedi.

Öte yandan Krahenbühl, UNRWA'nın yaptığı acil donör çağrısı sonucu Roma'da düzenlenen konferansta aralarında Türkiye, Kanada, Norveç ve Hindistan'ın bulunduğu bazı ülkelerin 150 milyon dolarlık yeni yardım taahhüdü yapmasını memnuniyetle karşıladığını aktardı.

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