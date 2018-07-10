UNRWA'nın finansman krizi çalışanlarını da vuruyor

Gazze'deki Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Çalışanları Birliği, ajansın yaşadığı mali kriz nedeniyle 22 bin çalışanın maaşlarının ödenmemesi dahil bazı "şok edici" bilgilere ulaştıklarını duyurdu.

UNRWA Çalışanları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, UNRWA'nın Gazze Operasyonlar Müdürü Matthias Schmale ile dün gerçekleştirilen görüşme neticesinde mülteciler ve çalışanlarla ilgili bazı konularda kısıtlamaya gidilmesiyle alakalı "şok edici" bazı bilgilere ulaşıldığı belirtildi.

Kurumun tüm çalışma bölgelerindeki 22 bin çalışanın maaşlarının, mali kriz nedeniyle ödenmeme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ifade edilen açıklamada, "Ayrıca UNRWA, temmuz ayı sonunda kurumun olağanüstü bütçesinden maaş alan kadrosuz 956 personele işten çıkarılma veya yarı zamanlı çalışana dönüştürülme ya da sözleşmelerinin geçici olarak 2018 sonuna kadar uzatılmasına ilişkin mesajlar göndermeyi planlıyor." denildi.

Kısıtlamaların kurumun genel bütçesinden maaş alan 13 bin personeli de kapsayabileceği aktarılan açıklamada, mültecilere sunulan hizmetlerde de kısıtlamaya gidileceğine işaret edilerek, ayrıntılı bilgi verilmedi.