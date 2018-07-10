HABER

UNRWA'nın finansman krizi çalışanlarını da vuruyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 18:51 | Son Güncelleme

Gazze'deki UNRWA Çalışanları Birliği, ajansın yaşadığı mali kriz nedeniyle 22 bin çalışanın maaşlarının ödenmemesi dahil bazı "şok edici" bilgilere ulaştıklarını bildirdi

Gazze'deki Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Çalışanları Birliği, ajansın yaşadığı mali kriz nedeniyle 22 bin çalışanın maaşlarının ödenmemesi dahil bazı "şok edici" bilgilere ulaştıklarını duyurdu.

UNRWA Çalışanları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, UNRWA'nın Gazze Operasyonlar Müdürü Matthias Schmale ile dün gerçekleştirilen görüşme neticesinde mülteciler ve çalışanlarla ilgili bazı konularda kısıtlamaya gidilmesiyle alakalı "şok edici" bazı bilgilere ulaşıldığı belirtildi.

Kurumun tüm çalışma bölgelerindeki 22 bin çalışanın maaşlarının, mali kriz nedeniyle ödenmeme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ifade edilen açıklamada, "Ayrıca UNRWA, temmuz ayı sonunda kurumun olağanüstü bütçesinden maaş alan kadrosuz 956 personele işten çıkarılma veya yarı zamanlı çalışana dönüştürülme ya da sözleşmelerinin geçici olarak 2018 sonuna kadar uzatılmasına ilişkin mesajlar göndermeyi planlıyor." denildi.

Kısıtlamaların kurumun genel bütçesinden maaş alan 13 bin personeli de kapsayabileceği aktarılan açıklamada, mültecilere sunulan hizmetlerde de kısıtlamaya gidileceğine işaret edilerek, ayrıntılı bilgi verilmedi.

Açıklamada ayrıca UNRWA yönetiminden "Gazze'de abluka altındaki mültecileri çok zor duruma sokacak söz konusu uygulamalara son vermesi" talep edilirken, tüm UNRWA çalışanlarına ise "perşembe günü Gazze ofisi önünde yapılacak protestoya katılmaları" çağrısında bulunuldu.

Konuya ilişkin UNRWA'dan ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

UNRWA Çalışanları Birliği, ay başında yaptığı yazılı açıklamada, ajans yönetiminin yüzlerce çalışanın kalıcı iş sözleşmelerinin sonlandırıldığı ve geçici sözleşmeye dönüştürüldüğü yönünde mailler gönderdiğini bildirmişti.

BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov, finansman krizi yaşayan UNRWA'nın Gazze'deki bazı operasyonlarını ağustos ayından itibaren askıya alacağını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen yıl aralık ayında Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını duyurmasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı 16 Ocak'ta yaptığı açıklamada, UNRWA'ya verilecek 125 milyon dolarlık yardımın 65 milyon dolarlık bölümünün "tekrar gözden geçirilmek üzere" askıya alındığını bildirmişti.

UNRWA'nın yardımları Filistinli mülteciler için büyük önem taşıyor. ABD yönetiminin aldığı kararın kurumu büyük sıkıntıya soktuğu belirtiliyor.

PARTNERYatakta ne istediğinizi söylemenin 6 basit yoluYatakta ne istediğinizi söylemenin 6 basit yolu
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'dan kritik istifa!İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'dan kritik istifa!
Ayağı kırık yavru köpeğe hastane çalışanları sahip çıktıAyağı kırık yavru köpeğe hastane çalışanları sahip çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin Gazze UNRWA

En Çok Okunan Haberler

MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş kabine açıklaması!

MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş kabine açıklaması!

Survivor'da bir aşk daha! O iki isim aşk mı yaşıyor

Survivor'da bir aşk daha! O iki isim aşk mı yaşıyor

CHP'den Süleyman Soylu protestosu! TBMM Genel Kurulu'nu terk ettiler

CHP'den Süleyman Soylu protestosu! TBMM Genel Kurulu'nu terk ettiler

Milli Eğitim Bakanı olan Prof. Dr. Ziya Selçuk eğitimcileri mutlu etti

Milli Eğitim Bakanı olan Prof. Dr. Ziya Selçuk eğitimcileri mutlu etti

e-Devlet'ten yeni hizmet daha!

e-Devlet'ten yeni hizmet daha!

Kocaeli'de gelinini sevgilisiyle yakaladı, kaçan adamı mahalleli dövdü

Kocaeli'de gelinini sevgilisiyle yakaladı, kaçan adamı mahalleli dövdü

İlginizi Çekebilir

Kocaeli'de gelinini sevgilisiyle yakaladı, kaçan adamı mahalleli dövdü

Kocaeli'de gelinini sevgilisiyle yakaladı, kaçan adamı mahalleli dövdü

Meclis'e bir parti daha girdi!

Meclis'e bir parti daha girdi!

Reuters objektifine yansıdı: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'hazır ol'da!

Reuters objektifine yansıdı: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'hazır ol'da!

Son dakika: Yeni sistemin ilk KHK'ları yayımlandı! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler oldu

Son dakika: Yeni sistemin ilk KHK'ları yayımlandı! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler oldu

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fuat Uğur ve Cem Küçük Twitter hesaplarını kapattı

Fuat Uğur ve Cem Küçük Twitter hesaplarını kapattı

Antalya'da Konyaaltı sahilinde sapık şoku! Kadın güvenlikçiler fotoğrafları görünce üzerine atladı

Antalya'da Konyaaltı sahilinde sapık şoku! Kadın güvenlikçiler fotoğrafları görünce üzerine atladı

Fahrettin Koca Sağlık Bakanı olunca Twitter hesabı açıp bunları yazdı

Fahrettin Koca Sağlık Bakanı olunca Twitter hesabı açıp bunları yazdı

CHP'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu! CHP'nin Meclis Başkanı Adayı Erdoğan Toprak kimdir?

CHP'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu! CHP'nin Meclis Başkanı Adayı Erdoğan Toprak kimdir?

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'dan kritik istifa!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'dan kritik istifa!

Tokat'ta 4 yaşındaki Evrim Ateş sırra kadem bastı! Bölgede arama çalışmaları başlatıldı!

Tokat'ta 4 yaşındaki Evrim Ateş sırra kadem bastı! Bölgede arama çalışmaları başlatıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.