UNRWA'nın hizmetlerinde kısıtlamaya gitmesi Gazze'de protesto edildi

Gazze'deki Filistinliler, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA) hizmetlerinde kısıtlamaya gitmesini protesto etti.

Filistinli Mülteciler Ortak Komitesi'nin çağrısıyla Gazze'deki UNRWA binası önünde bir araya gelen Filistinliler, "Mültecilerin hakları kırmızıçizgidir" ve "UNRWA hizmetlerinin sistemli olarak azaltılmasına hayır" yazılı dövizler taşıdı.

Komitenin koordinatörü Mahmud Halef, burada yaptığı konuşmada, "Bugün New York'taki uluslararası toplantıda UNRWA'nın bütçesindeki açığın kapatılması için gerekli sistemin oluşturulmasını istiyoruz." dedi.

- "UNRWA'nın mali yükünün mültecilere yüklenmesi doğru değil"

Filistinliler olarak UNRWA'nın çalışmalarını sürdürmesi ve geri dönüş hakkının muhafaza edilmesini talep ettiklerini dile getiren Halef, "İltica zulmünün ve UNRWA'nın mali yükünün mültecilere yüklenmesi doğru değil. Bu, BM'nin sorumluluğudur, Filistinli mültecilerin değil." ifadelerini kullandı.

ABD yönetiminin UNRWA'nın kaynaklarını kurutmaya çalıştığını söyleyen Halef, bunun, UNRWA'nın çalışmalarını sonlandırma yolunda atılan bir adım olduğu ve bölgede yapılacak herhangi bir barış müzakeresi gündeminden mülteci dosyasının çıkarılmasının hedeflendiğini ifade etti.