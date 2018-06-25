UNRWA'nın hizmetlerinde kısıtlamaya gitmesi Gazze'de protesto edildi

Gazze'deki Filistinliler, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'nın (UNRWA) hizmetlerinde kısıtlamaya gitmesini protesto etti.
Filistinli Mülteciler Ortak Komitesi'nin çağrısıyla Gazze'deki UNRWA binası önünde bir araya gelen Filistinliler, "Mültecilerin hakları kırmızıçizgidir" ve "UNRWA hizmetlerinin sistemli olarak azaltılmasına hayır" yazılı dövizler taşıdı.
Komitenin koordinatörü Mahmud Halef, burada yaptığı konuşmada, "Bugün New York'taki uluslararası toplantıda UNRWA'nın bütçesindeki açığın kapatılması için gerekli sistemin oluşturulmasını istiyoruz." dedi.
- "UNRWA'nın mali yükünün mültecilere yüklenmesi doğru değil"
Filistinliler olarak UNRWA'nın çalışmalarını sürdürmesi ve geri dönüş hakkının muhafaza edilmesini talep ettiklerini dile getiren Halef, "İltica zulmünün ve UNRWA'nın mali yükünün mültecilere yüklenmesi doğru değil. Bu, BM'nin sorumluluğudur, Filistinli mültecilerin değil." ifadelerini kullandı.
ABD yönetiminin UNRWA'nın kaynaklarını kurutmaya çalıştığını söyleyen Halef, bunun, UNRWA'nın çalışmalarını sonlandırma yolunda atılan bir adım olduğu ve bölgede yapılacak herhangi bir barış müzakeresi gündeminden mülteci dosyasının çıkarılmasının hedeflendiğini ifade etti.
- "Milyonlarca Filistinliyi tehdit eden bir felaketin habercisi"
Öte yandan UNRWA Çalışanları Birliği Başkanı Emir el-Mishal de "UNRWA'nın hizmetlerinin azaltılması ve kurumun zayıflatılıp kapatılmaya çalışılması, milyonlarca Filistinliyi tehdit eden bir felaketin habercisi." diye konuştu.
Gazze'deki yaklaşık 1 milyon Filistinli mültecinin, UNRWA'nın 3 ayda bir dağıttığı gıda kolileriyle ihtiyaçlarını giderdiğini belirten Mishal, uluslararası toplum ile bugün New York'ta toplananların bu sıkıntıları insani ve ahlaki sorumlulukları kapsamına alması gerektiğini vurguladı.
UNRWA, BM üyesi ülkelerden ek destek toplayabilmek için ABD'nin New York kentinde bugün uluslararası bir toplantı düzenleyecek.
BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov, 19 Haziran'da yaptığı açıklamada, finansman krizi yaşayan UNRWA'nın, Gazze'deki bazı operasyonlarını ağustos ayından itibaren askıya alacağını açıklamıştı.
- ABD'nin yardımları kısıtlama kararı
ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen yıl aralık ayında Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını duyurmasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı 16 Ocak'ta yaptığı açıklamada, UNRWA'ya verilecek 125 milyon dolarlık yardımın 65 milyon dolarlık bölümünün "tekrar gözden geçirilmek üzere" askıya alındığını bildirmişti.
İsrail ablukası altında zor şartlarda yaşayan Gazze halkı için UNRWA'nın yardımları büyük önem taşıyor. Ancak ABD yönetiminin bu yılın başında aldığı karar UNRWA'yı da büyük sıkıntıya soktu.
UNRWA'ya kayıtlı 5,9 milyon Filistinli mülteciden 2,1 milyonu Ürdün'de, 1 milyon 445 bini Gazze'de yaşıyor, bunu sırasıyla Batı Şeria, Suriye ve Lübnan takip ediyor.
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