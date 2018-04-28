UNRWA'nın hizmetlerinin durması Gazzeli çocukları endişelendiriyor

NUR EBU IYŞE - Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) bağlı okullarda eğitim gören Gazzeli öğrenciler, kurumun çalışmalarını durdurması halinde gelecek hayallerini kaybetme endişesi taşıyor.
UNRWA'ya bağlı Gazze Kız Ortaokulu'nun en başarılı öğrencisi İman Hubub, İsrail ablukasının neden olduğu sınırlı imkanlara rağmen hayallerini gerçekleştirmek için büyük çaba sarf ediyor.
UNRWA'nın oluşturduğu çocuk parlamentosunun bu yıl başkanlığını da yapan Hubub, ilk kez 9 yaşında katıldığı bu mecliste diplomasiyi öğrendi.
Hubub, Gazze'deki diğer okullardan da katılımların olduğu parlamentoda öğrencilerde öz güven gibi olumlu özellikleri artırma konularını öğretmenlerle müzakere ediyor.
Daha önce Almanya ve Norveç'ten gelen yabancı heyetlerin misafir olduğu oturumları da yöneten 14 yaşındaki Hubub, bu oturumlarda öğrencilerin problemlerini tartışmaya açtı.
UNRWA'nın, faaliyetlerini desteklediğini, kendileri için umut olduğunu belirten Hubub, "Bu okullarda 9 sene geçirdim. Her şey için UNRWA'ya teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
Söz konusu okullarda yapılan radyo program sunuculuğu yarışmasında birinci olduğunu aktaran Hubub, okulda küçük bir gazeteci gibi de çalıştığını, öğrencilerin düşüncelerini öğrenmeye çalıştığını söyledi.
Hubub, halihazırda UNRWA'nın düzenlediği "Hakkımı koruyorum" projesiyle kendi hakları ve diğer çocukların haklarını korumayı öğrendiklerini aktardı.
- "ABD eğitim hakkımızı bizden alamaz"
UNRWA'nın 'İnsanlık onuruna paha biçilemez’ adlı uluslararası bir kampanyasına da destek olan Hubub, "Eğitim, Gazze'de bir çocuğun temel hakkıdır. ABD onu bizden alamaz. Toplumun temel taşıdır. Eğitim dünyayı değiştirebileceğimiz en güçlü silahtır." diye konuştu.
Gazzeli çocuklar için UNRWA'yı destekleme çağrısında bulunan Hubub, ajansın hizmetleri azalırsa çok üzüleceğini, bu konuda endişeli olduğunu dile getirdi.
- Bazı harcamalar azaltıldı
UNRWA Eğitim Koordinatörü Ferid Ebu Azira, ajansa bağlı Gazze'deki okullarda eğitim gören öğrenci sayısının 272 bin olduğunu söyledi.
Yüksek kriterlerde ve kaliteli bir eğitim sunduklarını vurgulayan Ebu Azira, önceki yıllar yapılan sınav ve araştırmaların bunu doğrular nitelikte olduğunu belirtti.
Ebu Azira, UNRWA'nın geçen yıl eğitim için 180 milyon dolarlık harcama yaptığını kaydetti.
UNRWA'nın, içinde bulunduğu mali kriz nedeniyle çocukların becerilerini geliştirmek için uyguladığı bazı programları azaltmak zorunda kaldığını ifade eden Ebu Azira, önceki yıllardaki yeterliliğe sahip olamadıklarını, bu yılı, mümkün olan en az harcama ve yüksek kaliteyle bitirmeye çalıştıklarını anlattı.
Ebu Azira, temel hizmetleri verebilmek için bazı harcamaları azalttıklarını, çocuklar ve velileri rahatlatmak amacıyla gerçekleştirdikleri bazı kutlamaları yapmadıklarını söyledi.
UNRWA'nın fakir öğrencilere destek de sağladığını aktaran Ebu Azira, kurumun, beslenmesi, ayakkabısı, okul çantası ve kırtasiye malzemesi olmayan çocukların ihtiyaçlarını karşıladığını belirtti.
- UNRWA psikolojik destek programından vazgeçmedi
Ajansın içinde bulunduğu zor maddi duruma rağmen öğrencilere sunduğu psikolojik destek programından vazgeçmediğini kaydeden Ebu Azira, "Her okulda bu alanda çalışan görevlilerimiz var. Hizmetimiz hala devam ediyor. Bu alanda herhangi bir azaltma da yapılmadı." şeklinde konuştu.
Ebu Azira, bu alandan istifade eden öğrenci sayısının binlerce olduğunu dile getirdi.
Geçen yıl 3 Avrupa ülkesindeki yarışmalara katılan bir futbol takımlarının da bulunduğunu aktaran Ebu Azira, "Drama ve oyunculuk yarışmalarında ön plana çıkan bir grubumuz daha var. UNRWA bu grubun İngiltere'de sahne alması için bir yolculuk planlıyor." ifadelerini kullandı.
- ABD'nin yardımları kısıtlama kararı
İsrail ablukasında zor şartlarda yaşayan Gazze halkı için UNRWA'nın yardımları büyük önem taşıyor. Ancak ABD yönetiminin bu yılın başında aldığı karar UNRWA'yı da büyük sıkıntıya soktu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen yıl aralık ayında Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını duyurmasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı 16 Ocak'ta yaptığı açıklamada, UNRWA'ya verilecek 125 milyon dolarlık yardımın 65 milyon dolarlık bölümünün "tekrar gözden geçirilmek üzere" askıya alındığını bildirmişti.
UNRWA'ya kayıtlı 5,9 milyon Filistinli mülteciden 2,1 milyonu Ürdün'de, 1 milyon 445 bini Gazze'de yaşıyor, bunu sırasıyla Batı Şeria, Suriye ve Lübnan takip ediyor.
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