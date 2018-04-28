UNRWA'nın hizmetlerinin durması Gazzeli çocukları endişelendiriyor

NUR EBU IYŞE - Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) bağlı okullarda eğitim gören Gazzeli öğrenciler, kurumun çalışmalarını durdurması halinde gelecek hayallerini kaybetme endişesi taşıyor.

UNRWA'ya bağlı Gazze Kız Ortaokulu'nun en başarılı öğrencisi İman Hubub, İsrail ablukasının neden olduğu sınırlı imkanlara rağmen hayallerini gerçekleştirmek için büyük çaba sarf ediyor.

UNRWA'nın oluşturduğu çocuk parlamentosunun bu yıl başkanlığını da yapan Hubub, ilk kez 9 yaşında katıldığı bu mecliste diplomasiyi öğrendi.

Hubub, Gazze'deki diğer okullardan da katılımların olduğu parlamentoda öğrencilerde öz güven gibi olumlu özellikleri artırma konularını öğretmenlerle müzakere ediyor.

Daha önce Almanya ve Norveç'ten gelen yabancı heyetlerin misafir olduğu oturumları da yöneten 14 yaşındaki Hubub, bu oturumlarda öğrencilerin problemlerini tartışmaya açtı.

UNRWA'nın, faaliyetlerini desteklediğini, kendileri için umut olduğunu belirten Hubub, "Bu okullarda 9 sene geçirdim. Her şey için UNRWA'ya teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.