UNRWA'nın yaşadığı mali kriz

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Ahmed Ebu Huli, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşunun (UNRWA) yaşadığı mali krizin siyasi boyutları olduğunu söyledi.
Huli yaptığı yazılı açıklamada, UNRWA'nın yaşadığı mali krizin siyasi boyutları olduğunu, ve ABD'nin kuruluşun bütçesine verdiği katkıyı azaltmasıyla krizin oluşmasında baş rol oynadığını ifade etti.
Filistinli mültecilere ev sahipliği yapan Arap ülkelerinin, mültecilere hizmet sağlamada UNRWA'ya alternatif olamayacaklarının görüldüğünü belirten Huli, mali krize çözüm aramak konusunda kuruluşla ortak çalıştıklarını aktardı.
Huli, ABD'nin desteğini azaltılmasının neden olduğu açığı kapatmak için yeni bağışçılar bulunmasını istedi.
- ABD'nin yardımları askıya alması mali krize yol açtı
UNRWA, ABD'nin kendisine yaptığı 365 milyon dolarlık yardımın 300 milyon dolarını dondurması nedeniyle ciddi mali kriz yaşıyor.
UNRWA Çalışanları Birliği daha önce yaptığı açıklamada, Gazze'de bin kadar çalışanın işlerine son verilmesi tehlikesinin bulunduğunu belirtmişti.
Birliğe göre UNRWA, psikolojik destek birimi ve Gazze'de yaklaşık 1 milyon 300 bin kişiye gıda yardımı olarak sunulan "Olağanüstü Yardım Programı"nı geçen ay kapatma kararı aldı.
Birleşmiş Milletler, UNRWA'nın 217 milyon dolara ihtiyacı olduğunu belirterek, bu yardımın sağlanmaması durumunda gıda ve ilaç yardımlarını da içeren programını ciddi şekilde azaltmak zorunda kalabileceği uyarısında bulunuyor. UNRWA'nın yardımları Filistinli mülteciler için büyük önem taşıyor.
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