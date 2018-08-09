UNRWA'nın yaşadığı mali kriz

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Ahmed Ebu Huli, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşunun (UNRWA) yaşadığı mali krizin siyasi boyutları olduğunu söyledi.

Huli yaptığı yazılı açıklamada, UNRWA'nın yaşadığı mali krizin siyasi boyutları olduğunu, ve ABD'nin kuruluşun bütçesine verdiği katkıyı azaltmasıyla krizin oluşmasında baş rol oynadığını ifade etti.

Filistinli mültecilere ev sahipliği yapan Arap ülkelerinin, mültecilere hizmet sağlamada UNRWA'ya alternatif olamayacaklarının görüldüğünü belirten Huli, mali krize çözüm aramak konusunda kuruluşla ortak çalıştıklarını aktardı.

Huli, ABD'nin desteğini azaltılmasının neden olduğu açığı kapatmak için yeni bağışçılar bulunmasını istedi.

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UNRWA, ABD'nin kendisine yaptığı 365 milyon dolarlık yardımın 300 milyon dolarını dondurması nedeniyle ciddi mali kriz yaşıyor.

UNRWA Çalışanları Birliği daha önce yaptığı açıklamada, Gazze'de bin kadar çalışanın işlerine son verilmesi tehlikesinin bulunduğunu belirtmişti.