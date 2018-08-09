HABER

UNRWA'nın yaşadığı mali kriz

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 23:15 | Son Güncelleme

Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Komitesi Üyesi Ahmed Ebu Huli, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşunun yaşadığı mali krizin siyasi boyutları olduğunu söyledi

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Ahmed Ebu Huli, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşunun (UNRWA) yaşadığı mali krizin siyasi boyutları olduğunu söyledi.

Huli yaptığı yazılı açıklamada, UNRWA'nın yaşadığı mali krizin siyasi boyutları olduğunu, ve ABD'nin kuruluşun bütçesine verdiği katkıyı azaltmasıyla krizin oluşmasında baş rol oynadığını ifade etti.

Filistinli mültecilere ev sahipliği yapan Arap ülkelerinin, mültecilere hizmet sağlamada UNRWA'ya alternatif olamayacaklarının görüldüğünü belirten Huli, mali krize çözüm aramak konusunda kuruluşla ortak çalıştıklarını aktardı.

Huli, ABD'nin desteğini azaltılmasının neden olduğu açığı kapatmak için yeni bağışçılar bulunmasını istedi.

- ABD'nin yardımları askıya alması mali krize yol açtı

UNRWA, ABD'nin kendisine yaptığı 365 milyon dolarlık yardımın 300 milyon dolarını dondurması nedeniyle ciddi mali kriz yaşıyor.

UNRWA Çalışanları Birliği daha önce yaptığı açıklamada, Gazze'de bin kadar çalışanın işlerine son verilmesi tehlikesinin bulunduğunu belirtmişti.

Birliğe göre UNRWA, psikolojik destek birimi ve Gazze'de yaklaşık 1 milyon 300 bin kişiye gıda yardımı olarak sunulan "Olağanüstü Yardım Programı"nı geçen ay kapatma kararı aldı.

Birleşmiş Milletler, UNRWA'nın 217 milyon dolara ihtiyacı olduğunu belirterek, bu yardımın sağlanmaması durumunda gıda ve ilaç yardımlarını da içeren programını ciddi şekilde azaltmak zorunda kalabileceği uyarısında bulunuyor. UNRWA'nın yardımları Filistinli mülteciler için büyük önem taşıyor.

PARTNERİşte Benim Stilim'in cesur yarışmacısıydı! Yeşim'in son hali herkesi şaşırttıİşte Benim Stilim'in cesur yarışmacısıydı! Yeşim'in son hali herkesi şaşırttı
Marmaris’te, ölü caretta caretta kıyıya vurduMarmaris’te, ölü caretta caretta kıyıya vurdu
İzmir'de ormanlık alanda hint keneviri operasyonuİzmir'de ormanlık alanda hint keneviri operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
filistin kurtuluş örgütü UNRWA

En Çok Okunan Haberler

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

43 yıl sonra bir araya geldiler! İşte Hababam Sınıfı öğrencilerinin son halleri

43 yıl sonra bir araya geldiler! İşte Hababam Sınıfı öğrencilerinin son halleri

Erken seçim mi geliyor? AK Parti'den CHP'ye erken seçim teklifi

Erken seçim mi geliyor? AK Parti'den CHP'ye erken seçim teklifi

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Erdoğan'a tek cümlelik soru!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Erdoğan'a tek cümlelik soru!

Atatürk Havalimanı'nda iki uçak çarpıştı!

Atatürk Havalimanı'nda iki uçak çarpıştı!

ABD'ye giden Türk heyeti Ankara'ya döndü!

ABD'ye giden Türk heyeti Ankara'ya döndü!

İlginizi Çekebilir

ABD'ye giden Türk heyeti Ankara'ya döndü!

ABD'ye giden Türk heyeti Ankara'ya döndü!

Erken seçim mi geliyor? AK Parti'den CHP'ye erken seçim teklifi

Erken seçim mi geliyor? AK Parti'den CHP'ye erken seçim teklifi

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Erdoğan'a tek cümlelik soru!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Erdoğan'a tek cümlelik soru!

FETÖ'den tutuklanan köşk doktorundan gündemi sarsacak Hayrünnisa Gül iddiası!

FETÖ'den tutuklanan köşk doktorundan gündemi sarsacak Hayrünnisa Gül iddiası!

Gelinin kelime oyunu nikah memurunu masadan kaldırdı

Gelinin kelime oyunu nikah memurunu masadan kaldırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Bebek'teki ünlü nargile kafeye silahlı saldırı

İstanbul Bebek'teki ünlü nargile kafeye silahlı saldırı

Melih Gökçek'ten çok çarpıcı iddia: Diktatör bu kez kesin bitti, İnce CHP Genel Başkanı olacak

Melih Gökçek'ten çok çarpıcı iddia: Diktatör bu kez kesin bitti, İnce CHP Genel Başkanı olacak

Cuma namazı saat kaçta? 10 Ağustos diyanete göre il il Cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saat kaçta? 10 Ağustos diyanete göre il il Cuma namazı vakitleri

Cuma mesajları yeni resimli 2018 indir! 10 Ağustos Cuma gününe özel seçkin kısa Cuma mesajları

Cuma mesajları yeni resimli 2018 indir! 10 Ağustos Cuma gününe özel seçkin kısa Cuma mesajları

Meteoroloji’den Ordu için yeni uyarı: Gece saatlerine dikkat!

Meteoroloji’den Ordu için yeni uyarı: Gece saatlerine dikkat!

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün yakın koruması Mehmet Ali Başkale, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı!

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün yakın koruması Mehmet Ali Başkale, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.