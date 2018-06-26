HABER

UNRWA'ya destek amaçlı "yardım taahhüdü" konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 03:17 | Son Güncelleme

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: - "(Filistinli mültecilere) Gıda yardımının kesilmemesi, okulların açık kalması ve insanların umutlarını kaybetmemesi için mümkün olan her şeyi yapmamız gerek. Gelin, UNRWA'nın finansman açığını hep beraber kapatalım. Bu, bugün ve gelecek için akıllıca bir yatırım olur"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Filistinli mültecilere gıda yardımının kesilmemesi, okullarının açık kalması ve umutlarını kaybetmemeleri için mümkün olan her şeyi yapmaları gerektiğini belirterek, "Gelin, Filistinli Mültecilere Yardım Ajansının (UNRWA) finansman açığını hep beraber kapatalım. Bu, bugün ve gelecek için akıllıca bir yatırım olur." dedi.

Guterres, UNRWA'ya destek amacıyla BM Genel Merkezi'nde düzenlenen "yardım taahhüdü" konferansının açılışında konuştu.

Filistin'de Batı Şeria ve Gazze'nin yanı sıra Ürdün, Lübnan ve Suriye'de milyonlarca Filistinli mültecinin daha iyi bir gelecek için UNRWA'ya güvendiğine dikkati çeken Guterres, bu kuruluşun Filistinli mülteciler için hayati öneme sahip yardımlarının kesilmemesi gerektiğini vurguladı.

Guterres, ''Gıda yardımının kesilmemesi, okulların açık kalması ve insanların umutlarını kaybetmemesi için mümkün olan her şeyi yapmamız gerek. Gelin, UNRWA'nın finansman açığını hep beraber kapatalım. Bu, bugün ve gelecek için akıllıca bir yatırım olur." ifadelerini kullandı.

- Türkiye'ye teşekkür

UNRWA Genel Komiseri Pierre Krahenbühl ise ajansa şimdiye kadar en fazla finansal desteği veren ABD'nin bu yardımlarını kesmesinin ardından yaşadıkları finansal krize değindi.

Krahenbühl, 250 milyon dolar yardım çağrısının kurumun kendisine yönelik değil, destekte bulundukları çocuk, kadın, erkek milyonlarca Filistinli mülteci için olduğunu dile getirdi.

Ayrıca Krahenbühl, Türkiye'ye Filistin'e yaptığı yardımlar ve Filistin konusundaki çabaları için teşekkür etti.

- "Türkiye, UNRWA'ya gönüllü yaptığı desteği artırdı"

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu da UNRWA'nın Filistinli mülteciler ve bölge için son derece önemli bir rolü olduğunu belirtti.

Türkiye'nin, kuruluşundan itibaren UNRWA'nın en güçlü destekçilerinden biri olduğunu anlatan Sinirlioğlu, "UNRWA'ya yaptığımız gönüllü desteği artırdık, bu yılki katkımızı 1,5 milyon dolara çıkardık ve aktardık." diye konuştu.

Sinirlioğlu geçen aylarda İtalya'nın başkenti Roma'da UNRWA için düzenlenen yardım taahhüdü konferansında da Türkiye'nin 10 milyon dolar daha ilave katkıda bulunduğunu hatırlattı.

Türkiye'nin Gazze'deki protestolarda İsrail güçleri tarafından yaralanan Filistinlilerin tedavisi için Dünya Sağlık Örgütüne 1,2 milyon dolar yardımda bulunduğunu söyleyen Sinirlioğlu, uluslararası topluma daha fazla taahhüt ve katkı çağrısı yaptı.

UNRWA'nın 2018 yılı içinde yardımlarını sürdürebilmesi için 250 milyon dolar fon açığını kapatması gerekiyor.

- Taahhütler birkaç gün içinde açıklanacak

Konferans sonrası gazetecilere açıklama yapan UNRWA Genel Komiseri Krahenbühl, taahhütlerin birkaç güç içinde açıklanacağını duyurdu.

Krahenbühl, finansman krizi yaşayan kuruluşun kaynaklarının tükendiğini ve eylül ayında okulları açmak için gereken finansmana sahip olmadıklarını dile getirerek, 250 milyon dolarlık yardım çağrısında bulunmuştu.

BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov, finansman krizi yaşayan UNRWA'nın Gazze'deki bazı operasyonlarını ağustos ayından itibaren askıya alacağını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen yıl aralık ayında Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını duyurmasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı 16 Ocak'ta yaptığı açıklamada, UNRWA'ya verilecek 125 milyon dolarlık yardımın 65 milyon dolarlık bölümünün "tekrar gözden geçirilmek üzere" askıya alındığını bildirmişti.

UNRWA'ya kayıtlı 5,9 milyon Filistinli mülteciden 2,1 milyonu Ürdün'de, 1 milyon 445 bini Gazze'de yaşıyor, bunu sırasıyla Batı Şeria, Suriye ve Lübnan takip ediyor.

UNRWA'nın yardımları Filistinli mülteciler için büyük önem taşıyor. ABD yönetiminin aldığı kararın bu uluslararası yardım kuruluşunu büyük sıkıntıya soktuğu belirtiliyor.

PARTNERElbise zorladıElbise zorladı
Gazzeli ressamın Erdoğan sevinciGazzeli ressamın Erdoğan sevinci
İstanbul için korkutan uyarı: Süper hücreli fırtına ve dolu geliyorİstanbul için korkutan uyarı: Süper hücreli fırtına ve dolu geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistinli Mülteciler UNRWA yardım taahhüdü konferansı

En Çok Okunan Haberler

Şok iddia: Kılıçdaroğlu istifa ediyor! MYK'da görevi Muharrem İnce'ye devretmek için kurultay çağrısı yapacak

Şok iddia: Kılıçdaroğlu istifa ediyor! MYK'da görevi Muharrem İnce'ye devretmek için kurultay çağrısı yapacak

Muharrem İnce'nin İstanbul ve İzmir'den aldığı oy sayısı ile mitinglerine katılan kişi sayısı arasında dikkat çeken fark

Muharrem İnce'nin İstanbul ve İzmir'den aldığı oy sayısı ile mitinglerine katılan kişi sayısı arasında dikkat çeken fark

Ünlü oyuncu Seda Bakan'dan seçim sonrası Muharrem İnce'ye mesaj

Ünlü oyuncu Seda Bakan'dan seçim sonrası Muharrem İnce'ye mesaj

Serap Paköz'ün kızı Ceren Ezgü dünyaevine girdi!

Serap Paköz'ün kızı Ceren Ezgü dünyaevine girdi!

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!

FOX TV'de Fatih Portakal'dan Muharrem İnce'ye sert sözler: Yaptığınız kaybetme psikolojisi sonucu

FOX TV'de Fatih Portakal'dan Muharrem İnce'ye sert sözler: Yaptığınız kaybetme psikolojisi sonucu

İlginizi Çekebilir

FOX TV'de Fatih Portakal'dan Muharrem İnce'ye sert sözler: Yaptığınız kaybetme psikolojisi sonucu

FOX TV'de Fatih Portakal'dan Muharrem İnce'ye sert sözler: Yaptığınız kaybetme psikolojisi sonucu

Meteoroloji'den İstanbul için kritik hava durumu tahmini! Sağanak yağış çok sert vuracak!

Meteoroloji'den İstanbul için kritik hava durumu tahmini! Sağanak yağış çok sert vuracak!

24 haziran seçim ve sandık sonuçları! Hangi ilden hangi isim milletvekili oldu? İşte il il seçilenlerin isimleri

24 haziran seçim ve sandık sonuçları! Hangi ilden hangi isim milletvekili oldu? İşte il il seçilenlerin isimleri

24 Haziran seçimi öncesi 'MHP barajı geçerse anırırım' diyen Yaşar Okuyan'ın açıklaması olay oldu

24 Haziran seçimi öncesi 'MHP barajı geçerse anırırım' diyen Yaşar Okuyan'ın açıklaması olay oldu

Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Hükümet Sözcüsü Bozdağ tarih verdi

Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Hükümet Sözcüsü Bozdağ tarih verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul için korkutan uyarı: Süper hücreli fırtına ve dolu geliyor

İstanbul için korkutan uyarı: Süper hücreli fırtına ve dolu geliyor

Atatürk Havalimanı'nda hareketli anlar! Alkol komasına giren Arnavut yolcu otoparkta bu halde bulundu!

Atatürk Havalimanı'nda hareketli anlar! Alkol komasına giren Arnavut yolcu otoparkta bu halde bulundu!

Kahramanmaraş'ta yurt dışı oyları sıralamayı değiştirdi! İYİ Parti'nin milletvekilliği CHP'ye geçti!

Kahramanmaraş'ta yurt dışı oyları sıralamayı değiştirdi! İYİ Parti'nin milletvekilliği CHP'ye geçti!

Ahmet Hakan'dan olay Kemal Kılıçdaroğlu iddiası: İstifa edecek

Ahmet Hakan'dan olay Kemal Kılıçdaroğlu iddiası: İstifa edecek

Muharrem İnce'den Zeki Müren'li paylaşım: Bu böyle yarım kalmayacak

Muharrem İnce'den Zeki Müren'li paylaşım: Bu böyle yarım kalmayacak

Skandal ortaya çıktı! Tacizci taksiciyi bakanlık korumuş

Skandal ortaya çıktı! Tacizci taksiciyi bakanlık korumuş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.