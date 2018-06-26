BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Filistinli mültecilere gıda yardımının kesilmemesi, okullarının açık kalması ve umutlarını kaybetmemeleri için mümkün olan her şeyi yapmaları gerektiğini belirterek, "Gelin, Filistinli Mültecilere Yardım Ajansının (UNRWA) finansman açığını hep beraber kapatalım. Bu, bugün ve gelecek için akıllıca bir yatırım olur." dedi.

Guterres, UNRWA'ya destek amacıyla BM Genel Merkezi'nde düzenlenen "yardım taahhüdü" konferansının açılışında konuştu.

Filistin'de Batı Şeria ve Gazze'nin yanı sıra Ürdün, Lübnan ve Suriye'de milyonlarca Filistinli mültecinin daha iyi bir gelecek için UNRWA'ya güvendiğine dikkati çeken Guterres, bu kuruluşun Filistinli mülteciler için hayati öneme sahip yardımlarının kesilmemesi gerektiğini vurguladı.

Guterres, ''Gıda yardımının kesilmemesi, okulların açık kalması ve insanların umutlarını kaybetmemesi için mümkün olan her şeyi yapmamız gerek. Gelin, UNRWA'nın finansman açığını hep beraber kapatalım. Bu, bugün ve gelecek için akıllıca bir yatırım olur." ifadelerini kullandı.