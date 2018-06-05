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UNSMIL'den Derne'de ateşkes çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 21:38 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), temel ihtiyaçların yanı sıra ilaç ve gıda sıkıntısının yaşandığı Derne kentine insani yardım malzemelerinin girmesi için çatışmaların durdurulması çağrısı yaptı

TRABLUS (AA) - Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Derne kentinde yaşanan krizden dolayı temel ihtiyaçların yanı sıra ilaç ve gıda sıkıntısının yaşandığını açıkladı.

UNSMIL'in sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Derne kentinde yaşanan krizden dolayı temel ihtiyaçların yanı sıra ilaç ve gıda sıkıntısının yaşandığı, bu sebeple kente insani yardım malzemelerinin girmesi için çatışmaların durdurulması çağrısı yapıldı.

UNSMIL ayrıca, Taverga ile Mısrata kentleri arasında 2011 yılından bu yana yaşanan anlaşmazlığı sonlandıran ve Taverga halkının, 7 yıl önce tehcir edildikleri topraklara dönebilmesini öngören barış anlaşması sonrası taraflardan yerinden edilmiş göçmenlerin güvenli bir şekilde geri dönüşlerini sağlaması istendi.

Açıklamada, kurumun göçmenlerin güvenli bir şekilde geri dönmelerine destek için hem insani yardım hemde aracılık etme çabalarını arttırmaya hazır olduğu aktarıldı.

Libya'da Tobruk merkezli Temsilciler Meclisinin (TM) destek verdiği General Halife Hafter'e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, dün düzenlediği basın toplantısında, Derne operasyonu kapsamında kentin yüzde 75'inde kontrolün sağlandığını duyurmuştu.

Hafter'e bağlı güçler dört yıldan bu yana abluka altında tutulan kenti, Mağrib El-Kaidesi'yle bağlantılı olduğu gerekçesiyle "terör örgütü" olarak nitelendirdiği Derne Savunma Güçlerinden almak için geçen mayıs ayı başında operasyona başlamıştı.

Derne, ülkenin doğusunda Hafter güçlerinin kontrolünde bulunmayan tek kent durumunda.

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Anahtar Kelimeler:
derne Taverga UNSMIL

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