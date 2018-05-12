HABER

UNUTKAN YOLCU POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 11:45 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ-İSTANBUL DHA Atatürk Havalimanı'nda bir yolcu tarafından unutulan şüpheli valiz polisi alarma geçirdi.

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ-İSTANBUL DHA
Atatürk Havalimanı'nda bir yolcu tarafından unutulan şüpheli valiz polisi alarma geçirdi. Bomba imha uzmanı, valizi fünye ile patlatmaya hazırlanırken valizini unutan yolcu gelince patlatma işlemi durduruldu.
Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Katı'nda saat 10.00 sıralarında sahipsiz valiz gören yolcular durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis bölgede güvenlik şeridi çekerek yaya ve araç trafiğini durdurdu. Olay yerine bomba imha uzman ekibi çağırılırdı. Uzman ekip hazırlıklarını yaparken yabancı uyruklu bir yolcu gelerek valizin kendisine ait olduğunu söyledi. Bir süre polislerle konuşan yolcu, daha sonra valizini alarak ayrıldı. Kapatılan yol tekrar trafiğe açıldı.

Görüntü Dökümü:
-Trafiğin dururulması güvenlik önlemi alınması
-Polis ekiplerin şüpheli valizin etrafında durması
-Yolcunun gelişi ve polislerle konuşması
-Valizini açması
-Detaylar

Meteoroloji'den kritik yağış uyarısı! Hafta sonu havalar nasıl olacak? Meteoroloji'den kritik yağış uyarısı! Hafta sonu havalar nasıl olacak?
Ankara ve İstanbul'da kritik operasyonlar! Ankara ve İstanbul'da kritik operasyonlar!
24 Haziran seçimleri öncesi olay ABD iddiası24 Haziran seçimleri öncesi olay ABD iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den olay sözler: Erdoğan'ın yüzüne söyledim!

Muharrem İnce'den olay sözler: Erdoğan'ın yüzüne söyledim!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Canlı yayında açıkladı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Canlı yayında açıkladı

Şahsiyet dizisinde Müjde Ar'dan 36 yıl sonra İffet intikamı!

Şahsiyet dizisinde Müjde Ar'dan 36 yıl sonra İffet intikamı!

Survivor doktoru Metin Kuş'u panikleten şaka!

Survivor doktoru Metin Kuş'u panikleten şaka!

Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklanan mal varlığı

Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklanan mal varlığı

Ahmet Hakan: Oyumu hangi adaya vereceğimi açıklıyorum

Ahmet Hakan: Oyumu hangi adaya vereceğimi açıklıyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ardahan'da feci kaza! 4 ölü, 22 yaralı

Ardahan'da feci kaza! 4 ölü, 22 yaralı

Askerlik yoklaması e-Devlet'te

Askerlik yoklaması e-Devlet'te

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Kudüs tepkisi

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Kudüs tepkisi

Kripto askerler kuruyemişçiden haberleşmişler!

Kripto askerler kuruyemişçiden haberleşmişler!

Ayasofya Meydanı'nda sabah namazı kılındı

Ayasofya Meydanı'nda sabah namazı kılındı

Yarın anneler günü! İşte en güzel anneler günü şiirleri

Yarın anneler günü! İşte en güzel anneler günü şiirleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.