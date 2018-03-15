“Unutsalar da Unutulmayacaklar” adlı tiyatro oyunuyla Alzheimer hastalığına dikkat çektiler

Afyonkarahisar’ın Dinar Belediye Başkanlığı ve Türkiye Alzheimer Derneği Denizli Şubesi işbirliği ile alzheimer hastalığını konu alan “Unutsalar da Unutulmayacaklar” adlı tiyatro gösterimi Dinar Parkala Konferans salonunda sergilendi.
Alzheimer hastalığına farkındalık oluşturmak için gerçekleştirilen programa Dinar Kaymakamı Mustafa Şahin, Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar, Gerontologlar Derneği Başkanı Faruk Yaşar Gürdal, Türkiye Alzheimer Derneği Denizli Şubesi Başkanı Hatice Hülya Eryılmaz ile birlikte çok sayıda Dinarlı vatandaş katıldı.
Açılış konuşmalarında Kaymakam Mustafa Şahin, “Allah’ım aklımızı canımızdan önce alma” duasına dikkat çekerek alzheimer hastalığının ne derece zor bir hastalık olduğunu vurguladı.
Başkan Saffet Acar ise, ilçeye kazandırmak istediği Alzheimer Hasta ve Yakınları Buluşma Merkezini daha önceki arsadan farklı bir yere yapacağını ve nasıl engeller ile karşılaşırsa karşılaşsın bu hizmeti yapacağını bildirdi.
Tiyatro gösteriminden önce demans ve alzheimer başlıklı bir sunum yapan Gerontologlar Derneği Başkanı Faruk Yaşar Gürdal, hastalık sürecinden önce bakım planının aile için hayati derecede önemli olduğunu bildirdi.
Program, tiyatro gösterimi ile devam ederken oyuncuların performansı göz doldurdu.
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