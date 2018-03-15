HABER

“Unutsalar da Unutulmayacaklar” adlı tiyatro oyunuyla Alzheimer hastalığına dikkat çektiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 15:00 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Dinar Belediye Başkanlığı ve Türkiye Alzheimer Derneği Denizli Şubesi işbirliği ile alzheimer hastalığını konu alan “Unutsalar da Unutulmayacaklar” adlı tiyatro gösterimi Dinar Parkala Konferans salonunda sergilendi.Alzheimer hastalığına farkındalık oluşturmak için gerçekleştirilen programa Dinar Kaymakamı Mustafa Şahin, Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar, Gerontologlar Derneği Başkanı Faruk Yaşar Gürdal, Türkiye Alzheimer Derneği Denizli Şubesi Başkanı Hatice Hülya Eryılmaz ile birlikte çok sayıda Dinarlı vatandaş katıldı.Açılış konuşmalarında Kaymakam Mustafa Şahin, “Allah’ım aklımızı canımızdan önce alma” duasına dikkat çekerek alzheimer hastalığının ne derece zor bir hastalık olduğunu vurguladı.Başkan Saffet Acar ise, ilçeye kazandırmak istediği Alzheimer Hasta ve Yakınları Buluşma Merkezini daha önceki arsadan farklı bir yere yapacağını ve nasıl engeller ile karşılaşırsa karşılaşsın bu hizmeti yapacağını bildirdi.Tiyatro gösteriminden önce demans ve alzheimer başlıklı bir sunum yapan Gerontologlar Derneği Başkanı Faruk Yaşar Gürdal, hastalık sürecinden önce bakım planının aile için hayati derecede önemli olduğunu bildirdi.Program, tiyatro gösterimi ile devam ederken oyuncuların performansı göz doldurdu.

“Unutsalar da Unutulmayacaklar” adlı tiyatro oyunuyla Alzheimer hastalığına dikkat çektiler

Afyonkarahisar’ın Dinar Belediye Başkanlığı ve Türkiye Alzheimer Derneği Denizli Şubesi işbirliği ile alzheimer hastalığını konu alan “Unutsalar da Unutulmayacaklar” adlı tiyatro gösterimi Dinar Parkala Konferans salonunda sergilendi.
Alzheimer hastalığına farkındalık oluşturmak için gerçekleştirilen programa Dinar Kaymakamı Mustafa Şahin, Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar, Gerontologlar Derneği Başkanı Faruk Yaşar Gürdal, Türkiye Alzheimer Derneği Denizli Şubesi Başkanı Hatice Hülya Eryılmaz ile birlikte çok sayıda Dinarlı vatandaş katıldı.
Açılış konuşmalarında Kaymakam Mustafa Şahin, “Allah’ım aklımızı canımızdan önce alma” duasına dikkat çekerek alzheimer hastalığının ne derece zor bir hastalık olduğunu vurguladı.
Başkan Saffet Acar ise, ilçeye kazandırmak istediği Alzheimer Hasta ve Yakınları Buluşma Merkezini daha önceki arsadan farklı bir yere yapacağını ve nasıl engeller ile karşılaşırsa karşılaşsın bu hizmeti yapacağını bildirdi.
Tiyatro gösteriminden önce demans ve alzheimer başlıklı bir sunum yapan Gerontologlar Derneği Başkanı Faruk Yaşar Gürdal, hastalık sürecinden önce bakım planının aile için hayati derecede önemli olduğunu bildirdi.
Program, tiyatro gösterimi ile devam ederken oyuncuların performansı göz doldurdu.

“Unutsalar da Unutulmayacaklar” adlı tiyatro oyunuyla Alzheimer hastalığına dikkat çektiler

“Unutsalar da Unutulmayacaklar” adlı tiyatro oyunuyla Alzheimer hastalığına dikkat çektiler

Üst düzey atamalar Erdoğan'a bağlanıyorÜst düzey atamalar Erdoğan'a bağlanıyor
Yolcu otobüsünde muavin dehşeti!Yolcu otobüsünde muavin dehşeti!
Dram büyüyor! Ünlü tasarımcı da uçaktaymışDram büyüyor! Ünlü tasarımcı da uçaktaymış
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mina Başaran'ın sevgilisi böyle veda etti: Minik kalpli...

Mina Başaran'ın sevgilisi böyle veda etti: Minik kalpli...

Berna Laçin ormanda kayboldu! Heyecan dolu anlar

Berna Laçin ormanda kayboldu! Heyecan dolu anlar

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın hakkında şok detay!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın hakkında şok detay!

e-Devlet'e girince şok oldu! Sizin de başınıza gelebilir

e-Devlet'e girince şok oldu! Sizin de başınıza gelebilir

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın overlokçu çıktı!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın overlokçu çıktı!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın 'çıplak gösteren gözlük' satmış

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın 'çıplak gösteren gözlük' satmış

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bir skandal daha: Tek kadınla doyan erkek sapıktır!

Bir skandal daha: Tek kadınla doyan erkek sapıktır!

Türkiye'den Ermenistan'a terör örgütü PKK resti!

Türkiye'den Ermenistan'a terör örgütü PKK resti!

Bu kez de Sivas'ta ortaya çıktı! Birdenbire oluşan obruk köylüleri korkuttu

Bu kez de Sivas'ta ortaya çıktı! Birdenbire oluşan obruk köylüleri korkuttu

Vodafone Genel Müdür Yardımcısı'na silahlı saldırı!

Vodafone Genel Müdür Yardımcısı'na silahlı saldırı!

Nusaybin'de 8 terörist etkisiz hale getirildi

Nusaybin'de 8 terörist etkisiz hale getirildi

ÖSYM'den başkasının yerine sınava girenlere suç duyurusu!

ÖSYM'den başkasının yerine sınava girenlere suç duyurusu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.