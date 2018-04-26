HABER

"Unutulan Zafer Kutü'l Amare" Paneli

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 20:01 | Son Güncelleme

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Yılmaz: - "Zaman değişiyor, olay değişiyor, bu topraklar üzerine oynanan oyunlar değişmiyor"

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, "Zaman değişiyor, olay değişiyor, bu topraklar üzerine oynanan oyunlar değişmiyor." dedi.

Esenler Belediyesi ile Sultanbeyli Belediyesinin Yıldız Sarayı Şale Konferans Salonu'nda düzenlediği "Unutulan Zafer Kutü’l Amare" panelinde konuşan Yılmaz, İngiliz tarihinin en büyük yenilgilerinden birinin Kutü'l Amare olduğunu söyledi.

Türkiye üzerinde oynanan oyunların tarih boyunca tekerrür ettiğini vurgulayan Yılmaz, "Zaman değişiyor, olay değişiyor bu topraklar üzerine oynanan oyunlar değişmiyor. Bugün 100 yıl önce çizilmek istenen sınırların yeniden çizilmek istendiği bir zaman. Fakat çok şükür bunun bilincinde olan bir yönetimimiz var." dedi.

Prof. Dr. Vahdettin Engin de Kütü'l Amare Savaşı'ndaki yenilginin İngilizler tarafından hiçbir zaman hazmedilemediğini ifade etti.

Osmanlı'ya savaş ilanının ardından İngilizlerin bölgeyi işgal etmek için 1914'te hareket ettiğini anlatan Engin, "Bölgede petrolün varlığı İngiltere açısından önemliydi. Bu nedenle saldırıyı buradan başlattılar. Fakat tarih boyunca üzerinde güneş batmayan imparatorluğun, yenilmez armada sanan mağrur İngilizler, Kutü'l Amare'de Türklere mağlup oldular ve bunu hiçbir zaman hazmedemediler. Binlerce İngiliz imparatorluğu generali Osmanlı'ya teslim oldu." dedi.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ise Kutü'l Amare'nin mili mücadele ruhunu sağlayan mücadelelerden biri olduğunu söyledi.

Halil Paşa'nın bölgedeki yerel Arap güçlerle birlikte büyük bir zafere imza attığını anlatan Prof. Dr. Afyoncu, "1.Dünya Savaşı'nda isyan eden Arap sayısı 10 bin civarındadır. Fakat Medine ve Filistin cephesindeki Araplar, Irak bölgesinde bize yardım etmiştir. Birçok Arap ve Kürt aşiretleri Osmanlı ordusunun yanında savaştılar. Bu da genellemenin ne kadar doğru olmadığını gösterir." diye konuştu.

Prof. Dr. Afyoncu, Kutü'l Amare zaferinin gündeme gelmesi ve anlatılmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önem verdiğini belirterek, "Zaferin 100. Yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle güzel programlar yapıldı. Bu zafer Türk tarihinde 1. dünya savaşlarındaki en önemli zaferlerden biridir. Bu ruhu yaşatmak lazım. Bu zaferi hatırlatmaya devam etmeliyiz." dedi.

Tarihçi yazar Muzaffer Albayrak da, Kutü'l Amare'nin İngiltere açısından önemine değinerek şunları söyledi:

"Bu cephe, 1.Dünya savaşında ilk silahlı mücadeleye girilen cephedir. İngilizler için Irak neden önemliydi? Çünkü, Hindistan İngiltere için ham madde ve insan kaynağı olarak önemliydi. Hindistan'ın güvenliği Irak'tan geçiyordu. Amaçları Bağdat'ı almak değildi. Hindistan'ı korumak kadar bölgedeki petrol ve rafineri kaynaklarını da güvenlik altına almak istiyorlardı."

Zaferin büyük bir İngiliz ordusuna karşı kısıtlı imkanlara sahip Osmanlı ordusu tarafından kazanıldığına vurgu yapan Albayrak, "Osmanlı'nın Irak'ta 8 bin kişilik ordusuna karşı İngilizler, 15 bin kişilik bir ordu ile Irak'a çıkarma yaptı." dedi.

İran'dan Telegram'a şok! Lisansını iptal ettiİran'dan Telegram'a şok! Lisansını iptal etti
Şehidi binlerce kişi uğurladıŞehidi binlerce kişi uğurladı
20 yeni üniversite geliyor!20 yeni üniversite geliyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kut'ül Amare

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Emrah balıkçıda kriz çıkardı

Emrah balıkçıda kriz çıkardı

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

Son dakika! Meral Akşener-Temel Karamollaoğlu görüştü

Son dakika! Meral Akşener-Temel Karamollaoğlu görüştü

'Abdullah Gül'ün 24 Haziran seçimlerinde aday olmasını FETÖ istiyor'

'Abdullah Gül'ün 24 Haziran seçimlerinde aday olmasını FETÖ istiyor'

İlginizi Çekebilir

Kanal D Haber'de Ahmet Hakan ile yollar ayrıldı! İşte yerine gelen isim

Kanal D Haber'de Ahmet Hakan ile yollar ayrıldı! İşte yerine gelen isim

3 kadın teröristten kan donduran itiraflar!

3 kadın teröristten kan donduran itiraflar!

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Yıldırım'dan Abdullah Gül yorumu: Bir projeydi! Patladı

Yıldırım'dan Abdullah Gül yorumu: Bir projeydi! Patladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bunun adı vahşet! Haydarpaşa Limanı'nda 120 tilki kürkü ele geçti

Bunun adı vahşet! Haydarpaşa Limanı'nda 120 tilki kürkü ele geçti

Bunun adı vahşet! Haydarpaşa Limanı'nda 120 tilki kürkü ele geçti

Bunun adı vahşet! Haydarpaşa Limanı'nda 120 tilki kürkü ele geçti

Bunun adı vahşet! Haydarpaşa Limanı'nda 120 tilki kürkü ele geçti

Bunun adı vahşet! Haydarpaşa Limanı'nda 120 tilki kürkü ele geçti

Gazi Üniversitesi karıştı! Öğrencilerin protestosu sırasında ateş açıldı

Gazi Üniversitesi karıştı! Öğrencilerin protestosu sırasında ateş açıldı

ABD'den yeni Suriye kararı! Mattis: Çekilmiyoruz, savaşı genişletiyoruz

ABD'den yeni Suriye kararı! Mattis: Çekilmiyoruz, savaşı genişletiyoruz

Kanal D Haber'de Ahmet Hakan ile yollar ayrıldı! İşte yerine gelen isim

Kanal D Haber'de Ahmet Hakan ile yollar ayrıldı! İşte yerine gelen isim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.