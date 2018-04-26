"Unutulan Zafer Kutü'l Amare" Paneli

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, "Zaman değişiyor, olay değişiyor, bu topraklar üzerine oynanan oyunlar değişmiyor." dedi.

Esenler Belediyesi ile Sultanbeyli Belediyesinin Yıldız Sarayı Şale Konferans Salonu'nda düzenlediği "Unutulan Zafer Kutü’l Amare" panelinde konuşan Yılmaz, İngiliz tarihinin en büyük yenilgilerinden birinin Kutü'l Amare olduğunu söyledi.

Türkiye üzerinde oynanan oyunların tarih boyunca tekerrür ettiğini vurgulayan Yılmaz, "Zaman değişiyor, olay değişiyor bu topraklar üzerine oynanan oyunlar değişmiyor. Bugün 100 yıl önce çizilmek istenen sınırların yeniden çizilmek istendiği bir zaman. Fakat çok şükür bunun bilincinde olan bir yönetimimiz var." dedi.

Prof. Dr. Vahdettin Engin de Kütü'l Amare Savaşı'ndaki yenilginin İngilizler tarafından hiçbir zaman hazmedilemediğini ifade etti.

Osmanlı'ya savaş ilanının ardından İngilizlerin bölgeyi işgal etmek için 1914'te hareket ettiğini anlatan Engin, "Bölgede petrolün varlığı İngiltere açısından önemliydi. Bu nedenle saldırıyı buradan başlattılar. Fakat tarih boyunca üzerinde güneş batmayan imparatorluğun, yenilmez armada sanan mağrur İngilizler, Kutü'l Amare'de Türklere mağlup oldular ve bunu hiçbir zaman hazmedemediler. Binlerce İngiliz imparatorluğu generali Osmanlı'ya teslim oldu." dedi.