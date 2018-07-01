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Unutulduğu araçta cansız bedeni bulunan Güneş Bulut'un ailesinin ifadesi ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 13:41 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, ailesinin otomobilde unutması sonucu havasız kalıp yaşamını yitiren 2 yaşındaki Güneş Bulut'un cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Bulut'un anne ve babası, ifadelerinde minik Güneş'in bahçede oynarken kaybolduğunu ve aradıkları kızlarını otomobilde uyurken bulduklarını, ardından camı kırarak çocuğu çıkardıklarını iddia etti.

Unutulduğu araçta cansız bedeni bulunan Güneş Bulut'un ailesinin ifadesi ortaya çıktı

Şanlıurfa'daki olay, dün akşam saatlerinde ilçe merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan kırsal Eskihan Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Nesih Bulut, eşi Hunus ve 3 çocuğuyla birlikte ilçe merkezinden otomobilleri ile mahalleye döndü. Bulut Ailesi fertleri, iddiaya göre minik Güneş'i araçta unutup eve gitti. Bir süre sonra Güneş'i otomobilde hareketsiz gören yoldan geçen yakınları ön camı kırdı. Camı kırılarak araçtan çıkarılan minik Güneş, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen minik Güneş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen minik Güneş'in cesedi, bu sabah erken saatlerde Eskihan Mahallesi'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

'KAYBOLDU'

Olayın ardından jandarma Nesih- Hunus Bulut çiftçinin ifadesini aldı. Çiftin ifadelerinde, minik Güneş'in bahçede oynarken kaybolduğunu ve aradıkları kızlarını otomobilde uyurken bulduklarını, ardından yakınlarının camı kırarak çocuğu çıkardıklarını iddia etti.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
güneş bulut Şanlıurfa Siverek

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ANNE VE BABAYA TAKSİRLİ ADAM ÖLDÜRMEDEN CEZA VERİLMESİ GEREKİR,
Bir insan cocugunu unutmaz. Hadi diyelim ki bu bir insandir ve mümkündür makine olmadigi icin. peki ya ikisi de mi unuttu? Bu bir cinayettir! Kasitlidir!
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