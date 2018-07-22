Ünye 19. Uluslararası Kültür Sanat ve Turizm Festivali

"Ünye 52 gündür dolu dolu programlarla hem eğleniyor, hem de çok güzel vakit geçiriyor. Ünye turizm şehri olma noktasında bu güzel etkinliklerle o güzel ismine yakışır manayı dolduruyor. İsmi, şanı Karadeniz'i aştı. Ülkenin dört bir yanında tanınıyor, biliniyor ve insanlar akın akın Ünye'ye geliyor. Ünye'miz turizm şehri olduğu kadar, bu 52 günlük etkinlikte gösterdi ki Ünye, huzur şehri. Çünkü bunca etkinlik Ünyeli hemşehrimizin yanı sıra komşu il ve ilçelerden gelen misafirlerimizle birlikte bana bugüne kadar bir tek yüzümüzü kızartacak, bir tane polisiye asayiş olayı bildirilmedi. Hepinize teşekkür ediyorum."

Ünye'nin turizm şehri olma noktasında farklı ve güzel etkinlikler düzenlediğini anlatan Güney, şu değerlendirmede bulundu:

Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, etkinlikte yaptığı konuşmada, 52 gün boyunca etkinliklere ev sahipliği yapan Ünye'nin bir huzur şehri olduğunu söyledi.

Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar ise Ferhat Göçer'i doktor olarak bildiklerini ama kendisinin gerçekten müziğin de doktoru olduğunu vurgulayarak, "Harika sahne performansıyla Ferhat Göçer'i tebrik ediyoruz. Sizleri seviyoruz, sizler için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Dün Akşam Ömür Gedik ile meydan coştu. Bu akşam Ferhat Göçer ile muhteşem görünüyor. Yarın akşam ise Buray'ı ağırlayacağız." dedi.

Etkinlik sonunda, Kaymakam Güney ve Belediye Başkanı Çamyar, Ferhat Göçer'e hediye ve plaket takdim etti.

