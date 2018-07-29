Ünye 19. Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali

Ordu'nun Ünye ilçesinde, "19'uncu Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali" düzenlendi.
Ünye Belediyesince gerçekleştirilen festival kapsamında, ilçe sahilinde plaj futbol turnuvasının final müsabakası yapıldı.
Final öncesinde, Türkiye Masterler ve Veteranlar Futbol Federasyonu (TMVFL) 2017-2018 Futbol Ligi'nde oynamış oyunculardan oluşan TMVFL Milli Karması ile Ünye Veteran Futbol Karması bir gösteri maçı yaptı.
Ardından turnuvanın final maçı, Cem İddia ve Müezzinoğlu takımları arasında oynandı. Turnuvanın şampiyonu, rakibini 6-3 yenen Cem İddia takımı oldu.
Etkinliğe vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, burada yaptığı konuşmada, Ordu'nun ve Türkiye'nin bir değeri olan plaj futbol turnuvasının final maçıyla sona erdiğini söyledi.
Turnuvayı keyifle izlediklerini dile getiren Genç, "Final oynayan takımlarımızı ve bir ay boyunca burada mücadele eden tüm takımlarımızı kutluyoruz. Ünyemizde gerçekten çok güzel spor faaliyetleri yapılıyor. Bu faaliyetlere destek olan başta Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar'a, ekibine ve bu organizasyonda emeği geçen görünmez kahramanlara teşekkür ediyorum." dedi.
Final maçı sonrasında düzenlenen kupa töreninde, "En Centilmen Futbolcu" ödülü Adem Bölükbaş ve Aytaç Aydemir'e, "En Centilmen Takım" ödülü Alp Medya Ünye Veteranlar ve Köroğlu Kuyumcu takımına verildi. Turnuvanın 1'incisi Cem İddia, 2'nci olan Müezzinoğlu ve 3'üncü olan Loca Cafe takımlarına da kupaları takdim edildi.
Ödül törenine, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Gülay, Ünye Belediye Başkan Vekili Zekai Baş ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
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