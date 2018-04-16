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Ünye Belediyesinde kadro geçişleri tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 18:01 | Son Güncelleme

Kamuda çalışan taşeron işçilerin kadroya geçmesi ile ilgili yayınlanan 696 sayılı kanun hükmünde kararname sonrası geçiş işlemleri ile ilgili çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlayan Ünye Belediyesinde kadro almaya hak kazanan 240 personelin sözleşmeleri bugün imzalandı.Ünye Belediyesine ait olan belediye iktisadi teşekkülü ÜNBEL’de bundan böyle süresiz sözleşmeli personel statüsü ile çalışma hayatlarını sürdürecek olan 240 personel sınav ve güvenlik soruşturmasının ardından 2 Nisan itibariyle geçişe hak kazanmıştı.

Ünye Belediyesinde kadro geçişleri tamamlandı

Kamuda çalışan taşeron işçilerin kadroya geçmesi ile ilgili yayınlanan 696 sayılı kanun hükmünde kararname sonrası geçiş işlemleri ile ilgili çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlayan Ünye Belediyesinde kadro almaya hak kazanan 240 personelin sözleşmeleri bugün imzalandı.
Ünye Belediyesine ait olan belediye iktisadi teşekkülü ÜNBEL’de bundan böyle süresiz sözleşmeli personel statüsü ile çalışma hayatlarını sürdürecek olan 240 personel sınav ve güvenlik soruşturmasının ardından 2 Nisan itibariyle geçişe hak kazanmıştı. Personelle ilgili sözleşme töreni bugün Ünye Belediyesinde gerçekleştirildi.
Ünye Belediyesinin süreci en hızlı tamamlayan kurumlar arasında olduğuna dikkat çeken Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar yaptığı açıklamada, “Taşeron işçilerinin kadroya geçişi ile ilgili süreci en yakinen ve en hızlı şekilde takip eden ve tamamlayan belediyelerin başında Ünye Belediyesi gelmektedir. Ünye Belediyesi bu anlamda her zaman geleceği öngören ve hazırlayan bir belediyedir. Biz, belediye iktisadi teşekkülümüzü 3,5 yıl önce kurmuştuk. Temel kuruluş felsefemiz ise belediyenin işçilerle ilgili yapılan ihalelerinde kar marjlarını yüksek tutmayıp belediyemizi kara geçirmekti. Yine başta konut, beton santrali olmak üzere birçok alt yapıyı bu şirket üzerinde hayata geçiririz düşüncesiyle şirketimiz kurmuştuk. Gelinen süreç itibariyle şirketimiz bugün toplam 240 kişi ile sözleşme imzalama aşamasına geldi ve imzalar atılmış oldu. Bünyemizde çalışan kardeşlerimiz bundan sonra süresiz sözleşmeli işçi statüsü ile çalışmaya devam edecekler” dedi.
Ünye Belediyesinde çalışmanın ve Ünye’ye hizmet etmenin bir ayrıcalık olduğunun altını çizen Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, “Bundan sonra çalışan kardeşlerimize çok daha fazla sorumluluk ve görev düşüyor. Çalışmalarda gösterilen gayret Ünye’ye hizmet olarak dönmüş olacak” diye konuştu.

Ünye Belediyesinde kadro geçişleri tamamlandı

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