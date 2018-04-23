Ünye’de 23 Nisan Çocuk Şenliği

Ordu’nun Ünye ilçesinde 23 Nisan Çocuk Oyunları Şenliği’nin ikincisi düzenlendi.

Ünye Kaymakamlığı, Ünye Belediyesi, Ünye Kent Konseyi ve Ünye’nin Dünkü Çocukları Derneği’nin organizasyonuyla her yıl geleneksel olarak kutlanan 23 Nisan Çocuk Oyunları Şenliği’nin ikincisi gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Tamer Uysal, "23 Nisan 1920 yılı vatanımızın dört bir tarafının işgal edildiği bir dönemde Türk milletinin yeniden dirilişinin simgesi haline gelmiştir. ’Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir’ sözüyle Kurtuluş Savaşı’nı başlatan milletimiz zaferle sonuçlandırmıştır. İstiklal harbimizin karargahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi aynı zamanda bağımsızlığımızın da sembolüdür. Milli egemenlik kavramına yapılan vurgu ve tüm çocuklara hediye olarak verilen bayram ülkemizde büyük önem taşımaktadır. Bu anlamda siz çocuklarımızın bayramını tebrik eder, ulusumuzun güvencesi olan sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Ünye Cumhuriyet Meydanı’nda devam eden etkinliklerde Şehit Hüseyin Başaran İlkokul öğrencisi Elif Naz Çayırezmez "Bayramımız Var Bizim" isimli şiiri okurken, Gölevi Anaokulu öğrencilerinin gösterisi, Arif Nihat Asya Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Anaokulu öğrencilerinin "Atatürk Özgürlük Deme" isimli gösterisi ve Yeşilkent Şehit Mustafa Güler Ortaokulu Halk Oyunları ekibinin gösterisi ilgiyle izlendi. Karadeniz bölge ikincisi olan Puset Polvan Ortaokulu Halk Oyunları ekibinin gösterisi ve Gürcistan Halk Oyunları ekibinin gösterisi büyük beğeni topladı. Meydanda sırasıyla mendil kapmaca, ip atlama, sek sek, güvercin taklası, birdirbir ve ip çekme oyunu oynandı. Program sonunda okullar arasında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. 23 Nisan Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği’nde son olarak bilyeli araba yarışı oynandı.

Programa Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, Garnizon Komutanı Binbaşı Bünyamin Dönmez, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Aksu, İlçe Jandarma Komutanı Esat Can Öztürk, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, çok sayıda vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.