Ünye’de büyük değişim

Ordu Büyükşehir Belediyesinin Ünye ilçesindeki yatırım ve planlanan projelerini basın mensuplarına düzenlenen gezi programı ile yerinde anlatan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, "Biz halka hizmetin Hakk’a hizmet olduğunu bilen insanlarız. Bugüne kadar hayata geçirilen hizmetler ortadadır. Ordu ili büyük bir değişim ve dönüşüm yaşıyor” dedi.

Fevzi Çakmak Mahallesi Kefeli Camisi önünden başlayan programda daha sonra alt yapı ve üst yapı çalışmalarını beraberindekilerle birlikte yerinde inceleyen Başkan Enver Yılmaz, ”Burada herkes Ünye’nin kalkınması, Ordu’nun büyümesi, Türkiye’nin dünyada söz sahibi olması için çalışıyor" diye konuştu. “Altyapı bittiğinde değişimi göreceksiniz”

Başkan Yılmaz konuşmasında, Altınordu ve Fatsa ilçelerinin ardından basın gezi programına Ünye ilçesi ile devam ettiklerini belirterek, “2014 yılından itibaren hep yerin altında uğraştık. Bize ne zaman üst yapıya el atacaksınız diye sorduklarında bizde, ‘Alt yapı bittiğinde değişimi göreceksiniz’ diye cevap vermiştik. Artık değişimin gerçekleştiği bu günleri yaşıyoruz. Bugün bir ve beraber olmanın mutluluğunu paylaşıyoruz. Fevzi Çakmak Mahallesi bizim için çok önemli bir mahalledir” ifadelerini kullandı.

“Hizmet istiyorsak küçük sorunlara göğüs germemiz gerekir”

Geride kalan 4 yıllık sürede önemli çalışmalara imza attıklarını söyleyen Başkan Yılmaz, "Asfalt yatırımlarımızda ilçe merkezinin büyük bir kısmını bitirdik. Kilometresi 1-1,5 milyon liraya mal olan asfalt yol çalışması aralıksız devam ediyor. Önümüzdeki yıl doğal gaz beklentisine daha yoğun cevap vereceğiz. Bu da yollarda bazı sıkıntıların yaşanabileceğine işarettir. Hizmet istiyorsak küçük sorunlara göğüs germemiz gerekir. Alt yapıyı tamamladığımızda yolların asfalt çalışmaları tamamlanmış olacak. Dış cephe yenileme çalışmalarında ise 180’e yakın binanın dış cephe giydirmesi tamamlandı” dedi.

Başkan Enver Yılmaz bir ve beraber olduklarında aşamayacakları sorunun olmadığına vurgu yaparken, “Buranın 6 yıl önceki halini aklınıza getirin değişimi daha güzel görmüş olacaksınız. Burada herkes Ünye’nin kalkınması, Ordu’nun büyümesi, Türkiye’nin dünyada söz sahibi olması için çalışıyor. Hizmetlerimizden halkımız memnun ise bizlerde mutlu oluyoruz. Bu bize daha çok çalışma arzusu veriyor. Ünye’nin hizmetlerde geri kaldığını iddia edenler oluyor. Ancak sizler neler yapıldığını görüyor, çalışmalarımızı biliyorsunuz. Her şey ortada” diye konuştu.

“15 sene Akçay’da denize çöp dökülmesini unutmayalım”

Ünye ilçesinde çöple ilgili Ünye Çimento’nun hizmete aldığı tesisle birlikte çöpün büyük bir kısmının burada yakılarak bertaraf edildiğinin altını çizen Başkan Yılmaz, “Biz Ünye’ye çöp konusunda yatırım yapıyoruz. Çünkü Ünye Çimento’nun kurduğu tesis yaklaşık 30 milyon liraya mal oldu. Ünye çimentonun yakıta ihtiyacı var. Bu tesisin kullandığı yakıt ise Ordu Büyükşehir Belediyesinin getirdiği çöptür. Çöp sayesinde sistemi aksatmadan yürüyor, yakıt ihtiyacı karşılanıyor. 15 sene Akçay’da denize çöp dökülmesini unutmayalım. Çünkü biz unutmadık o günleri. Bugün Ordu genel itibarı ile çöp sorunundan kurtulmuş bir ildir” şeklinde konuştu. “Ordu ili büyük bir değişim ve dönüşüm yaşıyor”

Bazı konularda bilinçli ya da bilinçsiz dedikoduların yapıldığına da dikkat çeken Başkan Yılmaz, “Gerçek dışı konuşmalar bizim azmimizi ve hızımızı kesemez. Biz halka hizmetin Hakk’a hizmet olduğunu bilen insanlarız. Bugüne kadar hayata geçirilen hizmetler ortadadır. Ordu ili büyük bir değişim ve dönüşüm yaşıyor. 2019 yılı sonuna doğru artık yapacağımız bir yatırım kalmayacak. Çünkü şu ana kadar girilmedik alan ve yatırım kalmadı” ifadelerini kullandı.