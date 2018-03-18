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Ünye’de Çanakkale Zaferi törenleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 13:33 | Son Güncelleme

Ordu’nun Ünye ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103.

Ünye’de Çanakkale Zaferi törenleri

Ordu’nun Ünye ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törene Ünye Kaymakamlığına vekalet eden Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, Ünye Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, Askerlik Şubesi Başkanı Personel Binbaşı Bünyamin Dönmez, Jandarma Kıdemli Üsteğmen Esat Can Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Aksu, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ünye’de Çanakkale Zaferi törenleri

Ünye’de Çanakkale Zaferi törenleri

Ünye’de Çanakkale Zaferi törenleri

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