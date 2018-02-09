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Ünye’de doğalgaz zorunluluğu

GÜNCEL HABERLERİ | 09.02.2018 19:50 | Son Güncelleme

2018 yılı altyapı planlaması çerçevesinde Ordu Büyükşehir Belediyesi Altyapı ve Koordinasyon Merkezi (AYKOME) toplantısı Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar başkanlığında gerçekleştirildi.Toplantıya, Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Suat Olğun, OSKİ Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkan, daire amirleri ve teknik personel katıldı.Ünye’de katı ve kalitesi düşük yakıt kullanımına bağlı hava kirliliği yaşandığını ve zaman zaman ölçümlerin kritik seviyeye ulaştığını belirten Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, “Gerçekten ölçümlere bakıldığı zaman Ünye’de Altınordu ve Fatsa’ya göre kat kat daha fazla hava kirliliği var.

Ünye’de doğalgaz zorunluluğu

2018 yılı altyapı planlaması çerçevesinde Ordu Büyükşehir Belediyesi Altyapı ve Koordinasyon Merkezi (AYKOME) toplantısı Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantıya, Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Suat Olğun, OSKİ Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkan, daire amirleri ve teknik personel katıldı.
Ünye’de katı ve kalitesi düşük yakıt kullanımına bağlı hava kirliliği yaşandığını ve zaman zaman ölçümlerin kritik seviyeye ulaştığını belirten Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, “Gerçekten ölçümlere bakıldığı zaman Ünye’de Altınordu ve Fatsa’ya göre kat kat daha fazla hava kirliliği var. Bunun en başta gelen sebebi kömür kalitesinin düşük oluşu ve toplantılar yapılmasına rağmen yakma tekniğinin usulüne uygun olmaması. Bu çerçevede Ordu Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemizin almış olduğu karar ile birlikte 1 Kasım 2019 tarihine kadar kapısına doğalgaz kutusu gelen tüm hanelerin doğalgaz kullanıma geçmesi zorunlu hale geldi. Bu karar inanımızın sağlığı için alınmış bir karardır” diye konuştu. Başkan Çamyar ayrıca, bu yıl yapılan planlama ile 2019’a kadar Ünye’nin yüzde 65’inin doğalgaza ulaşmasının hedeflendiğini kaydetti.

Ünye ve Fatsa’da yatırımlara ağırlık verilecek
Altınordu’da yatırımların büyük ölçüde tamamlandığını söyleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Suat Olğun ise bu yıl Ünye ve Fatsa’ya ağırlık verileceğini belirtti. Olğun, “Bu yıl Altınordu’ya daha az yatırım yapacağız. Ünye ve Fatsa’ya ağırlık vereceğiz” dedi. Fevzi Çakmak caddesinde ki çalışmalardan da bahseden Genel Sekreter Yardımcısı Olğun, “Fevzi çakmak caddesinde terminale kadar gitmek istiyoruz. Ünye Belediye Başkanımız Sayın, Ahmet Çamyar’ın da isteği bu yönde” diye konuştu.

OSKİ’den 2 yeni uygulama
AYKOME toplantısında konuşan OSKİ Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkan ise Ünye’de ana caddelerde çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını söyledi. Ünye’de OSKİ çalışmalarının Saray Caddesi ile başladığını söyleyen Özkan, çalışmaların daha sonra Lise caddesi, Hükümet Caddesi, Belediye Caddesi ile devam ettiğini ve son olarak Fevzi Çakmak Caddesinde 2 günlük işlerinin kaldığını belirtti. Ünye’de arızaların yapılma oranında büyük ilerleme kaydedildiğini söyleyen Özkan, arıza tespit ve müdahale konusunda Ünye’nin en hızlı ilçelerden biri olduğunu sözlerine ekledi.
OSKİ’nin her geçen gün kendini geliştirdiğini belirten OSKİ Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkan bazı yeni uygulamalar hakkında da bilgi verdi. Özkan, arıza olduğu anda hangi mahallede ise OSKİ’nin o mahalle muhtarına arıza, kesinti ve tamir süresi bilgilerinin anında ulaştırıldığını söyledi. Özkan ayrıca sayaç okunamaması durumunda tüketicilerin OSKİ’nin internet sitesine üye numarası ile girerek online fatura çıkarabildiğini belirtti.

Ünye’de doğalgaz zorunluluğu

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