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Ünye’de gençler yaşlılarla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 18:09 | Son Güncelleme

Ünye Belediyesi şehir merkezinde hizmet verdiği “İkinci Bahar Lokali”nde bulunan 200 yaşlıyla üniversite ve lise öğrencilerini buluşturdu.

Ünye’de gençler yaşlılarla buluştu

Ünye Belediyesi şehir merkezinde hizmet verdiği “İkinci Bahar Lokali”nde bulunan 200 yaşlıyla üniversite ve lise öğrencilerini buluşturdu. İki nesil birlikte çay içti, sohbet etti. Eğlenceli bir ortamda gerçekleşen etkinlikte öğrenciler hayallerini, yaşlılar da anılarını anlattı.
Ünye Belediyesinin ev sahipliğinde 18-24 Mart ’Yaşlılar Haftası’ nedeniyle “İkinci Bahar Lokali”nde bulunan yaşlılar için “Yaşlılarımız yapabilse gençlerimiz bile bilse projesi" etkinliği düzenlendi. Türkiye’de örnek projelerden biri olduğunu söyleyen Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, “Biz burada aslında bir bakıma dede torun buluşması da yaptık. Geçmişimizdeki değerleri tekrar gün yüzüne çıkartıp yaşlılarımızın tecrübelerini gençlerimize aktarmak suretiyle güzel bir projemiz olan ’Yaşlılarımız yapabilse gençlerimiz bile bilse projesi’ni hayata geçirdik. Gençlerimiz o bilgi birikimini yaşlılarımızdan almak onların tecrübelerinden istifade ederek eğitim hayatlarına katmakla ilgili bu projeyi hayata geçirmiş olduk” dedi.
35 Öğrencini projeye destek verdiğini söyleyen Başkan Ahmet Çamyar, "Bugün burada hem Lise çağından Hem üniversite çağından toplam 35 öğrencimiz yaşlılarımızla buluşma günü kapsamı içerisinde onlarla oturarak sohbet etti. Anılarını dinleyip tecrübelerinden istifade etmiş olacaklar. Gerçekte güzel bir buluşma ben bunu sadece bu haftaya özgü değil bundan sonraki günler içerisinde de fırsat bulundukça öğrencilerimiz buraya ilkokul çağından ortaokul, lise çağından, Üniversite çağından gençlerimizle bu buluşmayı kaynaşmayı temin edersek toplumsal bir uzlaşının da temelini atmış oluruz” diye konuştu.

Ünye’de gençler yaşlılarla buluştu

Ünye’de gençler yaşlılarla buluştu

Ünye’de gençler yaşlılarla buluştu

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