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Ünye'de, gizemli kalenin sırları gün yüzüne çıkarılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 16:06 | Son Güncelleme

ORDU'nun Ünye ilçe belediyesinin girişimleri ile tarihi M.Ö 200-250 yıllarına dayanan Türkiye’nin en korunaklı kalelerinden biri olduğu ileri sürülen Ünye Kalesi'nde restorasyon çalışmalarına başlandı.

Ünye'de, gizemli kalenin sırları gün yüzüne çıkarılıyor

Mcahit GÜREL/ÜNYE(Ordu),(DHA)- ORDU'nun Ünye ilçe belediyesinin girişimleri ile tarihi M.Ö 200-250 yıllarına dayanan Türkiye’nin en korunaklı kalelerinden biri olduğu ileri sürülen Ünye Kalesi'nde restorasyon çalışmalarına başlandı. İçerisinde neler olduğu ve nereye kadar uzandığı bilinmeyen iki dehlizin bu yaz sonuna kadar açılarak turizme kazandırılması hedefleniyor.
M.Ö. 200-250 yıllarında Kral Mithridates tarafından yaptırılan kalede 2 adet dehliz bulunuyor. Biri küçük diğeri ise çok daha büyük olan ve nereye çıktığı henüz bilinmeyen dehlizlerde zaman içinde yıpranma ve atılan taşlarla dolan bölümler yeniden açılıyor. İçerisinde neler olduğu ve nereye kadar uzandığı bilinmeyen dehlizlerin bu yaz sonuna kadar açılarak turizme kazandırılması hedefleniyor. Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar tarafından 2015 yılında başlatılan Kültür Yolu projesi kapsamında ele alınan Ünye Kalesi’nin turizme kazandırılması çalışmaları hız kazandı.
Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, yapılan çalışmalarla ziyaretçi sayısında bu yıl 2 kat artış yaşandığını kaydetti. Ünye Kalesi'nde dehlizlerin yanı sıra, kral mezarları, tapınak odaları, kraliçe havuzu gibi birçok farklı unsur bulunduğunu ifade eden Çamyar, 2.5 yıl süren yoğun bir hukuk mücadelesi sonrası kalenin mülkiyetini Ünye Belediyesi'ne kazandırdıklarını ve restorasyon için tüm engellerin ortadan kaldırıldığını söyledi. Ünye’nin binlerce yıllık bu önemli tarihi mirasının yeniden turizme kazandırmanın kendilerine nasip olmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Çamyar, ilk etapta biri küçük ve diğer büyük olmak üzere 2 dehlizin zamanla atılan ve tıkanmasına yol açan taşlardan temizleneceğini söyledi. 4 etaptan oluşacak restorasyon çalışmalarında dehlizlerin açılması ile birlikte Ağustos ayında 3 ve 4 etap restorasyon çalışmaları için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ihale yapılacağını belirten Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, “Ünye’mizde turizm adına tarihinde görülmemiş çalışmaları hayata geçiriyoruz. İlçemizin turizm potansiyelini hiç olmadığı kadar arttırdık” diye konuştu.
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Ünye'de, gizemli kalenin sırları gün yüzüne çıkarılıyorÜnye'de, gizemli kalenin sırları gün yüzüne çıkarılıyorÜnye'de, gizemli kalenin sırları gün yüzüne çıkarılıyor

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