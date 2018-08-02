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Ünye'de sağanak, su baskınlarına neden oldu (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 18:18 | Son Güncelleme

BAŞKAN YILMAZ: 43 MAHALLE YOLUNDA HASAR OLDU Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz, özellikle Ünye ilçesinde hasar ve su baskınlarına neden olan sağanak nedeniyle açıklamada bulundu.

Ünye'de sağanak, su baskınlarına neden oldu (2)

BAŞKAN YILMAZ: 43 MAHALLE YOLUNDA HASAR OLDU
Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz, özellikle Ünye ilçesinde hasar ve su baskınlarına neden olan sağanak nedeniyle açıklamada bulundu. Yağışın özellikle Ünye ve Fatsa ilçelerinde etkili olduğunu söyleyen Başkan Yılmaz, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda, il genelinde metrekareye düşen en yüksek yağış miktarı 94,6 mm ile Ünye’de ve 58,6 mm ile Fatsa’da oldu. 43 mahalle yolunda meydana gelen hasara anında müdahale ettik. Ünye ve Fatsa'nın yanında İkizce, Çaybaşı ve Kabadüz ilçelerinde yoğun yağmur etkili oldu. Heyelandan ötürü yollar ve sanat yapıları büyük zarar gördü. Derelerde taşkınlar meydana geldi. Şiddetli sağanaktan etkilenen bölgelerde yaşanan zararı telafi etmek ve vatandaşlarımızın normal hayatına dönmesini sağlamak amacıyla tüm ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Ünye ve Fatsa ilçelerimizde meydana gelen su baskınlarına müdahale eden ekiplerimiz kapanan ızgara ve mazgalları açıp, yağmur suyunun getirdiği birikintileri temizledi. Çaybaşı, İkizce ve Kabadüz ilçelerinde ise heyelan nedeniyle kapanan yollar yeniden trafiğe açıldı" diye konuştu.
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Ünye'de sağanak, su baskınlarına neden oldu (2)Ünye'de sağanak, su baskınlarına neden oldu (2)Ünye'de sağanak, su baskınlarına neden oldu (2)Ünye'de sağanak, su baskınlarına neden oldu (2)

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