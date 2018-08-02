Ünye'de sağanak, su baskınlarına neden oldu

Mücahit GÜREL/ÜNYE (Ordu), (DHA)- ORDU'nun Ünye ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.
Ünye ilçesinde saat 03.00 sıralarında başlayan sağanak, yaklaşık 6 saat aralıksız yağdı. Sağanak nedeniyle Çınarlık, Bayramca, Fevzi Çakmak ve Liseler mahallelerinde bazı ev ve işyerlerinde su baskınları yaşandı. Cadde ve sokaklar göle döndü, ulaşımda aksamalar oldu. Tabakhane Deresi'nin su seviyesinin yükselmesi ise korkuya neden oldu. Yuvasını su basan bir sokak köpeğinin ise yavrularını ağzıyla taşıyarak başka bir yere götürmesi ise dikkat çekti.
Meteoroloji yetkilileri bugün Samsun'un Terme ve Ordu'nun Ünye ilçeleri için ani taşkın riski bulunduğunu belirterek vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
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