Ünye’den Düzce’ye uzanan aşk

Ordu’nun Ünye ilçesinde bedensel engelli olan 29 yaşındaki Semra Sekmen ve Düzceli 25 yaşındaki Muhsin Yaman, nişanlanarak evliliğe ilk adımı attılar.

Ünye’de bedensel engelli Semra Sekmen ile yine doğuştan bedensel engelli olan Muhsin Yaman, Ünye Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi salonunda düzenlenen törenle nişanlandı. Nişan törenine çiftin arkadaşlarının yanı sıra aileleri ve yakınları da katıldı. Engelli çiftin nişan yüzüklerini aile büyükleri taktı.

“Sosyal medya üzerinden tanıştık”

Semra Sekmen ile internet üzerinde tanışarak arkadaşlığın aşka dönüştüğünü söyleyen Muhsin Yaman, "Ben Düzce’de çalışıyorum. Sosyal medya üzerinden Semra ile tanıştım. Yaklaşık 6 ay kadar süren arkadaşlığımız bir süre sonra aşka dönüştü. Ailelerimizin desteğini alarak bugün bu mutluluğu yaşıyoruz" dedi.

“Herkesin bu duyguyu yaşamasını isterim”

Düzce’ye gelin gideceğini söyleyen Semra Sekmen, "Bugün burada nişanımızı gerçekleştiriyoruz. Eylül’de düğünümüz olacak. Allah bu duyguyu herkese nasip etsin. Muhsin ile güzel bir yuva kurup mutlu olacağıma inanıyorum. Herkesin bu duyguyu yaşamasını istiyorum" diye konuştu.

Nişan töreninde aile yakınlarının yanı sıra Muhsin ve Semra’nın arkadaşları da müzik eşliğinde doyasıya eğlendiler.