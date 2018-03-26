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Ünye’nin tarihi merdivenleri restore ediliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 18:32 | Son Güncelleme

Ünye’nin her biri en az 50 yıllık geçmişe sahip olan tarihi merdivenleri restore ediliyor.Ünye’nin tarihi ara sokaklarında bulunan ve yarım asrı aşkın hala varlığını sürdüren merdivenler gelecek nesillere de taşınıyor.

Ünye’nin tarihi merdivenleri restore ediliyor

Ünye’nin her biri en az 50 yıllık geçmişe sahip olan tarihi merdivenleri restore ediliyor.
Ünye’nin tarihi ara sokaklarında bulunan ve yarım asrı aşkın hala varlığını sürdüren merdivenler gelecek nesillere de taşınıyor. 27 noktada tespit edilerek örnek projeleri hazırlanan ve 4 noktada uygulaması gerçekleştirilen merdivenler restore ediliyor.
Orta Yılmazlar Mahallesi’nde uygulanan örnek projelerden bir tanesini inceleyen Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, restorasyonların doğalgaz çalışmaları ile birlikte yürütüleceğini belirtti. Ünye’nin Kadılar, Kaptanlar ve Kapılar şehri olduğu kadar aynı zamanda bir merdivenler şehri de olduğunun altını çizen Başkan Çamyar, “Vatandaşlarımızdan merdivenlerin eskidiği ile ilgili şikâyetler gelince bu bölgede bir model çalışalım istedik. Çalışma çerçevesinde merdivenlerimize saksı ve çiçek düzenlemeleri de yapacağız. Ünye’deki merdivenlerimizin yeniden restore edilmesi ile ilgili doğalgaz çalışmalarına bağlı da bir engelimiz var. Şu an yüzde 30 olan doğalgaz kullanılabilirlik oranının 2018 yılında yüzde 65’e ulaşması ile ilgili programımızı yaptık. Ünye’nin tamamına doğalgaz verilmesi noktasında çalışmanın ise 2020’de tamamlanmasını öngörüyoruz. Sokaklarla ilgili ana çalışmalarımız da bundan sonra yapacağız. Bu nedenle 27 noktada tespit ettiğimiz merdivenlerimizin büyük kısmını doğalgaz çalışmalarının bitimi ile birlikte yapacağız” dedi.

Ünye’nin tarihi merdivenleri restore ediliyor

Ünye’nin tarihi merdivenleri restore ediliyor

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